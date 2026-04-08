Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego

13 marca 2026 roku Sejm wybrał sędziów na wszystkie sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Są to: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. 1 kwietnia ślubowanie wobec prezydenta złożyło jednak dwoje: Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska - jedyni sędziowie TK, od których Karol Nawrocki przyjął ślubowanie

Dlaczego Karol Nawrocki zaprosił właśnie tę dwójkę do Pałacu Prezydenckiego? Na jakiej podstawie? Czy w ogóle może sobie wybrać sędziów, od których przyjmuje ślubowanie? Jak przedstawiciele jego kancelarii uzasadniają tę decyzję? Z pomocą ekspertów prawa wyjaśniamy główne niespójności między słowami prezydenckich ministrów a czynami głowy państwa.

Niekonsekwencja pierwsza. "Faktyczne uznanie skuteczności uchwał Sejmu"

PREZYDENT: przyjął ślubowanie tylko od dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego NIEKONSEKWENCJA: skoro ich wybór uznał za zgodny z prawem, tak samo powinien postąpić wobec czterech pozostałych, którzy zostali wybrani w tym samym trybie

Po przyjęcia ślubowania od sędziów Bentkowskiej i Szostka szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył 1 kwietnia na konferencji m.in., że koalicja rządząca popełniła delikt konstytucyjny, nie dokonując długo wyboru sędziów na wakaty w TK. Podpierał się m.in. wyrokiem TK z 3 grudnia 2015 roku – np. mówiąc o indywidualizacji powołań ("dziewięcioletnia kadencja biegnie odrębnie dla każdego sędziego, a tym samym stopniowo musi dojść do rozproszenia w czasie poszczególnych nominacji sędziowskich").

Przypomnijmy: 13 marca Sejm indywidualnie głosował nad kandydaturami do TK. Rozpatrzył osiem zgłoszeń na sześć wakatów. Nad każdym z kandydatów głosowano osobno, w kolejnych głosowaniach od nr 125 do 132. Wszystkie głosowania przeprowadzono w ten sam sposób. Skoro więc cała szóstka nowych sędziów TK została wybrana przez Sejm w identycznej procedurze, a prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z nich, oznacza to, że sam tryb wyboru został przez niego uznany za zgodny z prawem. W komunikacie z 3 kwietnia Kancelaria Sejmu podkreśla: "Wszystkie osoby, wybrane na stanowiska sędziowskie 13 marca 2026 r., są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i znajdują się w identycznej sytuacji prawnej".