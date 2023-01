Sobolewski o frekwencji wyborczej w opolskim w 2020 roku. Według danych była inna

Poseł PiS Krzysztof Sobolewski, chcąc pokazać potrzebę zmiany Kodeksu wyborczego, porównał frekwencję wyborczą w Warszawie i w województwie opolskim w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Oficjalne dane nie potwierdzają jego słów o frekwencji w Opolskim.

Prawo i Sprawiedliwość 22 grudnia 2022 roku złożyło w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Chociaż projekt jeszcze nie trafił pod obrady, już budzi wątpliwości i jest przedmiotem dyskusji. Posłowie PiS na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawili jego założenia i zapowiedzieli konsultacje z organizacjami samorządowców. Według wnioskodawców proponowane zmiany mają działać profrekwencyjnie. Redakcja Konkret24 opisuje, że nie jest to do końca prawda.

Proponowane przez PiS zmiany były jednym z tematów rozmowy w radiowej Trójce, której gościem 4 stycznia był poseł i sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Argumentował, że proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia frekwencji; porównał, jak frekwencja przedstawiała się w ostatnich wyborach prezydenckich w Warszawie i w województwie opolskim.

"Pokażę taki najprostszy przykład gdzie frekwencja w Warszawie w ostatnich wyborach prezydenckich była prawie 77 procent, a na przykład w okręgu opolskim, nie mówię o dużych miastach, ale o mniejszych miejscowościach, była na poziomie 38 procent. Przypomnę, że okręg opolski to nie jest bastion Zjednoczonej Prawicy ani okręg, gdzie Zjednoczona Prawica może powiedzieć, że bez problemu odnosi zwycięstwo; tam jest ciężki teren" - powiedział Sobolewski.

Sprawdziliśmy, czy oficjalne dane o frekwencji w wyborach prezydenckich sprzed trzech lat potwierdzają słowa Sobolewskiego.

Frekwencja w opolskim: nie taka niska jak twierdzi poseł PiS

Dane o frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich w 2020 roku dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). Oto co można dowiedzieć się z nich o frekwencji w województwie opolskim.

W obu turach wyborów prezydenckich frekwencja w tym województwie była najmniejsza w porównaniu do innych województw. W pierwszej turze wyniosła 56,68 proc., gdy największa była w województwie mazowieckim - 70,34 proc. W całym kraju wyniosła wtedy 64,51 proc. W drugiej turze na Opolszczyźnie zagłosowało 59,92 proc. uprawnionych, a na Mazowszu - 73,80 proc. Ogółem wówczas do urn poszło 68,18 proc. wyborców.

W województwie opolskim w I turze do głosowania w wyborach prezydenckich w 2020 roku uprawnionych było 772 390 osób. W II turze nieco mniej, bo 766 446. Przypomnijmy, że Opolskie to najmniej zaludnione województwo w kraju. W 2020 roku mieszkało w nim 982 626 osób - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przyjrzeliśmy się frekwencji wyborczej w na poziomie gmin w regionie. Nawet w gminach z najmniejszą frekwencją, ta była większa niż 38 proc. o których mówił Sobolewski. W pierwszej turze w wiejskiej gminie Zębowice zagłosowało 42,48 proc. uprawnionych - na 2 914 mieszkańców uprawnionych do głosowania, 1 225 oddało głos. Największą frekwencję w województwie miało miasto Opole - 67,06 proc. Do urn wybrało się 65 915 mieszkańców spośród 98 295 uprawnionych do głosowania.

Jeśli chodzi o drugą turę, to najmniejszą frekwencję w opolskim miała gmina wiejska Laskowice Wielkie - wyniosła tam 45,58 proc., z 5 500 uprawnionych zagłosować poszło 2 498 osób. W tej turze ponownie największa frekwencja była w Opolu - 69,54 proc. 97 348 osób było uprawnionych do głosowania w tej turze, zrobiło to 67 698 osób.

PKW podaje też frekwencję dla gmin w według liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania. I tak frekwencja w gminach woj. opolskiego gdzie do głosowania uprawnionych było do 5 tys. osób, wynosiła 52,4 proc. w pierwszej turze, a w drugiej 56,1 proc. To ciągle więcej niż twierdził poseł Sobolewski.

Biorąc pod uwagę nieco większe gminy, gdzie uprawnionych było między 5001 a 10 tys. mieszkańców, frekwencja wynosiła w pierwszej turze, 55,47, a w drugiej - 55,47 proc.

Głosowanie w komisjach

Dostępne są też dane o frekwencji wyborczej w poszczególnych komisjach wyborczych. Podczas wyborów prezydenckich w województwie opolskim było 871 komisji wyborczych. Tylko w 34 (3,9 proc.) frekwencja wyborcza podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich wynosiła 38 procent. Należy podkreślić, że tylko nieco ponad połowa z nich - 18 - to komisje stałe. Dwanaście pozostałych znajdowało się w zakładach leczniczych, kolejne cztery w domach pomocy społecznej, gdzie frekwencja jest zazwyczaj niska.

W ponownym głosowaniu frekwencję, o której mówił Krzysztof Sobolewski, odnotowano już tylko w 16 komisjach (1,83 proc.). Wśród nich tylko dwie to komisje stałe, pozostałe to zakłady lecznicze (13) oraz jeden dom pomocy społecznej.

Tak więc frekwencja w gminach w województwie opolskim była nieco wyższa niż poziom, który podał Sobolewski. Frekwencja na poziomie 38 proc. lub niższym zdarzała się nielicznych obwodowych komisjach wyborczych, z których znaczna część znajdowała się w zakładach leczniczych lub domach pomocy społecznej.

Sobolewski za to poprawnie podał frekwencję dla Warszawy: w pierwszej turze wynosiła 74,4 proc., a w drugiej - 77,4 proc.

Autor:Gabriela Sieczkowska