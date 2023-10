Szef ludowców "puszcza oko do PiS"? Europoseł PiS rozsyła fake newsa

Screen udostępnił między innymi na swoim profilu na platformie X Jacek Saryusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. "Co to może znaczyć?" - zapytał w komentarzu. Jego post miał ponad 16 tys. wyświetleń, ponad 440 lajków, podano go dalej ponad 140 razy. Internauci komentowali: "Piszę o tym od rana. PIS+PSL samo, bez Hołowni i Konfa. Stabilna większość i można rządzić. To dobra opcja pro Polska'; "Czy Władziuchna uratuje sytuacje?"; "Chce zostać premierem"; "Puszcza oko do PiSu..?" "Zaczął się targować z Tuskiem o stanowisko premiera".