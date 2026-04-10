FAŁSZ

Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka

Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Uwaga na fałszywkę
Przymusiński: skoro prezydent mógł odebrać ślubowanie od dwójki, to mógł je odebrać od całej szóstki
Źródło: TVN24
Na temat ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie wiele do powiedzenia mają zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego rozwiązania. Ci drudzy rozpowszechniają teraz w sieci rzekome postanowienie trybunału o prerogatywie prezydenta.

Sześcioro zaprzysiężonych 9 kwietnia w Sejmie sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się następnego dnia w siedzibie TK. Czworo z nich złożyło pismo do prezesa TK Bogdana Święczkowskiego o umożliwienie im wykonywanie obowiązków służbowych - to ci sędziowie, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie.

Przypomnijmy: Prezydent Karol Nawrocki 1 kwietnia odebrał ślubowanie jedynie od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Dlatego 9 kwietnia wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani w marcu złożyli ślubowanie w Sejmie. Karol Nawrocki, mimo zaproszenia, nie przyszedł, ale sędziowie podczas ślubowania zwracali się do prezydenta.

Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"

TVN24

Sprawa ślubowania sędziów TK - zarówno zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko dwojga z nich, jak też decyzja o przeprowadzeniu ślubowania całej szóstki w Sejmie - wywołuje wiele komentarzy prawników i polityków. Taka sytuacja zdarzyła się bowiem po raz pierwszy.

Zwolennicy decyzji Karola Nawrockiego już dzień przez ślubowaniem sędziów w Sejmie zaczęli rozsyłać w sieci dokument mający potwierdzać, że to właśnie prezydent ma wyłączne kompetencje co do decyzji na temat sędziów - w tym trybunału. Na rozpowszechnianej na platformie X i Facebooku grafice widzimy wydane przez TK "postanowienie z dnia 12 czerwca 2021 r.", oznaczone sygnaturą SK 37/08. W treści czytamy: "Powoływanie sędziów jest suwerenną prerogatywą Prezydenta RP i nie podlega kontroli sądowej ani ponownemu rozpoznaniu, ani weryfikacji przez inne organy państwa".

Fałszywka o rzekomym postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego krąży w sieci
Fałszywka o rzekomym postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego krąży w sieci
Źródło: x.com, Facebook

Tylko na jednym koncie, gdzie tę ilustrację opublikowano, wygenerowała ponad 50 tys. wyświetleń, a ponad tysiąc osób podało post dalej. Powołując się teraz właśnie na ten zapis, wielu uzasadnia nieważność ślubowania sędziów TK w Sejmie i broni decyzji Nawrockiego o przyjęciu ślubowania jedynie od dwojga sędziów.

Tyle że taki dokument wcale z TK nie wyszedł.

Sfałszowana data. O jakie postępowanie chodziło

Postanowienie o sygnaturze SK 37/08 faktycznie zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny, lecz na rozpowszechnianej grafice nie zgadza się jego data. Nie jest to 12 czerwca 2012 roku, tylko 19 czerwca 2012.

Sędziowie TK rozpoznawali wówczas połączone skargi konstytucyjne trzech osób: Adriana Klepacza, Ewy Walczak i Aleksandry Dziąćko-Bagińskiej złożone 16 kwietnia 2008 roku. Sprawa dotyczyła tego, że pomimo uzyskania pozytywnego wniosku od Krajowej Rady Sądownictwa, nie zostały one powołane na stanowiska sędziowskie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak czytamy w postanowieniu, Adrian Klepacz w 2005 roku złożył wniosek o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Jego kandydatura uzyskała pozytywną opinię od Zgromadzenia Ogólnego Sędziów i KRS, a następnie przedstawiona prezydentowi wraz z wnioskiem o powołanie. Prezydent 3 stycznia 2008 roku odmówił. Podobnie było w przypadku Ewy Walczak, która w 2006 roku złożyła wniosek o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. Jej kandydatura przeszła tę samą drogę, ale prezydent odmówił, również 3 stycznia 2008 roku, powołania. Tak samo jak w przypadku Aleksandry Dziąćko-Bagińskiej, która w 2006 roku złożyła wniosek o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach. Jej również prezydent odmówił powołania 3 stycznia 2008 roku.

Złożyli więc skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Domagali się uznania za niekonstytucyjny par. 1 art. 55 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych "rozumiany w ten sposób, że dopuszcza możliwość niepowołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, na podstawie bliżej nieokreślonych kryteriów oraz bez podania żadnego uzasadnienia". Zakwestionowany przez nich przepis głosi, że "sędzią sądu powszechnego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Twierdzili, że odmowa prezydenta naruszyła zasady konstytucyjne - zasadę legalizmu, zasadę demokratycznego państwa prawnego, a także, poprzez podważanie kompetencji, konstytucyjny nakaz ochrony godności człowieka. Twierdzili także, że "odmowa powołania na stanowisko osoby wskazanej we wniosku KRS stanowi nieuprawnioną ingerencję w funkcjonowanie władzy sądowniczej, która powinna być odseparowana od pozostałych władz".

Trybunał umorzył jednak postępowanie. W omawianym postanowieniu wskazał, że skarga konstytucyjna dotyczyła w tym przypadku praktyki stosowania norm konstytucyjnych przez prezydenta, a nie samej konstytucyjności przepisu. A badanie praktyki wykracza poza kompetencje TK. Ponadto TK stwierdził, że "wydanie wyroku jest niedopuszczalne, gdyż skarżący nie wyczerpali drogi prawnej". Takie wyczerpanie wszystkich przysługujących środków prawnych jest wymogiem, by uzyskać orzeczenie TK.

Sfałszowany cytat. Inni sędziowie

Jednak kluczowe w kontekście tego, że pismo krąży teraz jako element dyskusji o ślubowaniu sędziów w Sejmie, jest fakt, o jakich sędziach w owym dokumencie w ogóle jest mowa. Marcin Szwed, doktor nauk prawnych, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w odpowiedzi na pytanie z Konkret24 wyjaśnia:

To postanowienie Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło powoływania sędziów sądów powszechnych, więc przywoływanie go w kontekście wyboru i ślubowania sędziów TK jest kompletnie nieuzasadnione.
dr Marcin Szwed, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

A co najważniejsze: w postanowieniu TK o sygnaturze SK 37/08 wcale nie ma zdania, które czytamy na rozpowszechnianej teraz grafice. Nie ma tam fragmentu ze stwierdzeniem "suwerenna prerogatywa Prezydenta RP".

Cytat na ilustracji został sfabrykowany. Przed tym przestrzega także dr Szwed: "Ani w sentencji, ani w uzasadnieniu postanowienia TK sygn. SK 37/08 nie pojawiają się przywołane na niej słowa". Według eksperta tych słów "nie można również uznać za parafrazę oddającą sens rozstrzygnięcia".

Źródło: Konkret24

Trybunał KonstytucyjnyPrezydent RPsędziowieFake NewsManipulacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. Wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"
Zuzanna Karczewska
Nalewała paliwo do reklamówek i wkładała do bagażnika. Ten film rozgrzewa emocje
"Paliwo do reklamówki nalała?". Tak to właśnie wygląda
Jakub Zulczyk
Eutanazja 25-letniej Noelii Castillo stała się dla wielu środowisk pożywką do dezinformacji
Historia Noelii w politycznym tyglu. Kłamstwa o eutanazji 25-latki
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Zełenski, 50 milionów dla opozycji i kampania Orbana. A w tle inny gracz
Zełenski, "50 milionów dla opozycji" i kampania Orbana. A w tle większy gracz
Michał Istel
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? Gdzie obowiązuje
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? W tych krajach obowiązuje
Gabriela Sieczkowska, Jakub Zulczyk
Kryzys dyplomatyczny na linii Iran - Liban staje się pożywką dla dezinformacji
FAŁSZTak potraktowali ambasadora Iranu? Nie jego
Gabriela Sieczkowska
Flaga Ukrainy w "centrum Moskwy"? Co to za wideo
Flaga Ukrainy "w samym centrum Moskwy"? Co o tym wiemy
Zuzanna Karczewska
Węgry przed wyborami. Obywatele w sidłach dezinformacji
Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem
Michał Istel
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
FAŁSZ"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
Portret Trumpa jako króla? Co wisi w Białym Domu
FAŁSZTrump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu
Zuzanna Karczewska
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA. Wbrew faktom
Michał Istel
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Uwaga, to AI
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa
Jakub Zulczyk
Trump: "Iran chciał mnie mianować swoim Najwyższym Przywódcą". Kiedy to powiedział
"Iran chciał mnie mianować najwyższym przywódcą, ale odmówiłem". Trump tak powiedział?
Gabriela Sieczkowska
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Michał Wójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
FAŁSZWójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
Gabriela Sieczkowska
Jarosław Kaczyński, Hala Sokoła, 07.03.2026
Oni nie zapomnieli, ale liczą, że wyborcy tak. To ma nawet swoją nazwę
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna Karczewska
Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
FAŁSZZełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
Zuzanna Karczewska
Olga Tokarczuk i 17 milionów "naszych podatków" na grę? Tak nie było
Tokarczuk "wyparowała", 17 milionów też? "Brzmi jak trailer"
Gabriela Sieczkowska
Netanjahu porównał Chrystusa i Czyngis-hana. Ale kto jest "antychrystem"?
Porównał Chrystusa do Czyngis-chana? Co mówił Netahjahu
Jakub Zulczyk
Incydent, do którego miało dojść na antenie arabskiej stacji telewizyjnej, zaintrygował część internautów
Prezenterka "nie chce być narzędziem" propagandy?
Gabriela Sieczkowska
