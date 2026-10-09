Polityka "Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tydzień powitalny". Politycy odkrywają studentów z zagranicy Szymon Rębowski |

Studiowanie i mieszkanie - trudny i drogi temat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com, Stanisław Tyszka/PAP

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"Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tydzień powitalny" - pisze na portalu X Stanisław Tyszka, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji, w latach 2015-2024 poseł na Sejm RP (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączony jest zrzut ekranu z wpisu (rolki) na Instagramie. Widać na nim siedzących na krzesłach młodych ludzi, to głównie mężczyźni. Część z nich - szczególnie na pierwszym planie - ma ciemną karnację. "Tydzień powitalny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" - informuje napis umieszczony na zdjęciu. Możemy się domyślić, że widzimy nowych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wpis Tyszki ma ponad 100 tys. wyświetleń.

Wpisy posła Skalika i europosła Tyszki o nowych studentach medycyny w Łodzi Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Post o tej samej treści poseł Tyszka umieścił na platformie Facebook. Podobny przekaz opublikował poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. "Nowi studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" - napisał na platformie X. Do wpisu dołączone jest 40-sekundowe wideo, na którym widać różne sceny ze studentami. Część z nich ma formalny charakter inauguracji akademickiej, część wygląda jak nieformalna integracja. "Welcome week at UMED", czyli "tydzień powitalny na Uniwersytecie Medycznym" - to napis widoczny w początkowych kadrach filmu.

Z wpisów Tyszki i Skalika bije udawane zdziwienie, że widzą ciemnoskórych studentów, obcokrajowców na polskiej uczelni medycznej. Sugestia jest taka, że zastąpili oni Polaków na pierwszym roku studiów medycznych. Można odnieść wrażenie, że politycy myślą, że osoby widoczne na filmie będą uczyć się po polsku, w ramach toku nauczania dostępnego dla polskich studentów. Tym bardziej, że we wpisach brakuje informacji, w ramach jakiego programu nauczania studiują.

Na to, że tak nie będzie, wskazują europosłowi komentujący post internauci: "Zrobić zdjęcie studentom ktorzy maja płatne studia bo sa z zagranicy to tylko Tyszka wymysli"; "Znając życie to pewnie część dla zagranicznych studentów"; "No niesamowite. Przyjeżdżają, płacą za studia, więc studiują"; "Tydzień powitalny dla studentów obcokrajowców i tylko obcokrajowcy są na tej sali, bo tylko ich dotyczy cała sytuacja. Przyłączam się do tych powitań, możliwe panie Tyszka, że ktoś tych pań/panów kiedyś uratuje panu życie".

I mają rację. W postach opublikowanych przez europosła Tyszkę widać nazwę konta MULstudentlife, które oryginalnie opublikowało film, z którego pochodzi screen. To anglojęzyczne konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Instagramie. W oryginalnym filmie tekst napisany jest w języku angielskim: "Welcome week at UMED" - film pokazuje bowiem kadry z tygodnia integracyjnego dla cudzoziemców, którzy będą studiować odpłatnie medycynę w języku angielskim.

W oryginalnym filmie napis jest w języku angielskim Źródło zdjęcia: Instagram, Konkret 24

Ponad dwadzieścia lat studentów z zagranicy na medycynie w Łodzi

Na anglojęzycznej stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (MUL) można przeczytać, że anglojęzyczny program studiów jest realizowany na tej uczelni od 2003 roku, kiedy studia zaczęło ośmioro studentów z USA i Kanady. Dziś po angielsku kształci się co roku 100 nowych studentów, a studencka społeczność liczy ponad 700 osób z niemal 70 krajów. Przez ponad dwie dekady na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wykształciło się ponad 1400 lekarzy i lekarzy dentystów pochodzących z zagranicy.

Żeby dostać się na studia medyczne, kandydaci muszą mieć na swoich świadectwach ukończenia szkoły lub dyplomach dwa przedmioty związane z naukami ścisłymi (biologia, chemia, fizyka lub matematyka). Ich oceny przeliczane są na punkty - aby przejść do kolejnego etapu rekrutacji punkty te muszą przekroczyć minimalny próg ustalony przez komisję rekrutacyjną. Następnie kandydaci zdają egzamin wstępny online (z tego etapu mogą być zwolnione osoby, które zdały maturę międzynarodową (IB), europejską (EB) lub polską). Dodatkowo kandydaci muszą posiadać odpowiedni certyfikat znajomości języka angielskiego (chyba że są obywatelami UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub EFTA, a ich wykształcenie odbywało się w systemie IB lub równoważnym).

Wykształcenie za prawie 400 tys. zł

Czesne w ramach tego programu wynosi 15 100 euro za pierwszy rok i 14 900 euro za lata 2-6. W sumie 89 600 euro - przy obecnym kursie to 392 tys. zł. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia limit przyjęć na Uniwersytet Medyczny w Łodzi wynosi 680 dla miejsc dla studiujących stacjonarnie w języku polskim (dodatkowo 10 miejsc dla cudzoziemców studiujących po polsku), 80 dla studiujących niestacjonarnie po polsku i 104 miejsca dla studiujących w języku obcym.