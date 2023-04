Wassermann "przewodniczącą komisji ds. badania wpływów rosyjskich"? Tej komisji jeszcze nie ma

Użytkownicy, którzy uważają informację za prawdziwą, komentują. Część jest zachwycona: "Odpowiednia kobieta na odpowiednim stanowisku"; "Doskonały wybór"; "Właściwa osoba"; "Nie ma mocnych na naszą Małgorzatę"; "Brawo!"; "Najlepsza"; "Coś mi się zdaje, że Tusk i spółka wykupią wszystkie pampersy"; "Życzymy sił i zdrowia aby dokładnie oczyścić polską politykę z rosyjskich współpracowników". Inni krytykują, przypominając działania Wassermann, gdy przewodniczyła komisji ds. Amber Gold: "Przecież ta kobieta to żart…"; "Czy to nagroda za kompletną porażkę w sprawie Amber Gold?"; "Jej nieskuteczność we wszelkich komisjach jest potwierdzona"; "Przecież ona się już raz ośmieszyła w starciu z Tuskiem" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Sejm przyjął dopiero projekt ustawy

Projekt ustawy posłowie PiS złożyli w Sejmie na początku grudnia 2022 roku. Według ich pomysłu organ ten ma funkcjonować na zasadach podobnych do komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej. Komisja ma się składać z dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a przewodniczący będzie wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie. W ustawie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów RP".

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm przepisy trafią do Senatu. Izba Wyższa ma 30 dni na to, by się tym zająć. Jeśli się sprzeciwi projektowi, ustawa wróci do Sejmu, który weto senackie będzie mógł odrzucić bezwzględną większością głosów. A kiedy się tak stanie lub gdy Senat się nie sprzeciwi, przepisy trafią do prezydenta. Andrzej Duda będzie mógł podpisać ustawę, która następnie zostanie niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw; odmówić podpisu lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero po publikacji w Dzienniku Ustaw Sejm wybierze dziewięciu członków komisji. I z tego grona premier wybierze przewodniczącego.