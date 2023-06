"Nie otrzymaliśmy z UE wsparcia na pomoc uchodźcom"? To nieprawda

Tweet Dariusza Mateckiego polubiło blisko 600 użytkowników, prawie 150 podało dalej - w tym wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Chcą nas finansowo wygłodzić"; "Polexit" - komentowali internauci. Inni zwracali uwagę, że informacja o braku wsparcia z Unii Europejskiej jest nieprawdziwa. "UE przeznaczyła dla Polski 700 mln na pomoc Ukraińcom" - zauważyła dziennikarka "Newsweek Polska" Dominika Długosz. "250 zł na uchodźcę. Tak, to jest nic" - odpowiedział na to Dariusz Matecki.

Co najmniej 900 mln zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy

329 mln zł (68,4 mln euro) z tej kwoty to środki przekazane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI). Ponad 366 mln zł (76,2 mln euro) przekazano w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027 (IZGW). "Komisja Europejska nie wskazała konkretnych działań kwalifikujących się do sfinansowania, pozostawiając tę decyzję po stronie danego państwa. Przyznane środki stanowią refundację części poniesionych przez Polskę kosztów" - informowało MSWiA. Środki przekazano 26 sierpnia 2022 roku.

Polski rząd za stworzeniem specjalnego funduszu w UE

Radny Matecki bronił się przed krytyką internautów, przekonując, że przekazane przez UE pieniądze są niewystarczające. We wspomnianym wywiadzie dla Radia Zet z lutego tego roku wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślał, że realna pomoc udzielona uchodźcom z Ukrainy będzie dopiero wymagać oszacowania. Zaznaczył, że tzw. ustawa pomocowa zakładała wydanie kilkunastu miliardów złotych na pomoc humanitarną. W lipcu 2022 roku Polski Instytut Ekonomiczny szacował wydatki publiczne na pomoc uchodźcom na ok. 15,9 mld zł , a wartość prywatnej pomocy - na ok. 10 mld zł. Minister Szefernaker podkreślał, że 80 proc. dorosłych uchodźców znalazło w Polsce zatrudnienie, płaci podatki i pracuje "także na polski sukces gospodarczy".

"Jeżeli chodzi o Unię Europejską, od początku mówiliśmy, że powinien być dodatkowy fundusz dla uchodźców. On nie został utworzony" - mówił Szefernaker (cytat za PAP). "To jest kropla w morzu potrzeb. Uważamy, że powinny być to większe środki" - stwierdził. Polska rzeczywiście namawiała do stworzenia takiego funduszu, a politycy obozu Zjednoczonej Prawicy zwracali uwagę na niewystarczającą pomoc z Brukseli. Co ciekawe, w kwietniu 2022 roku w wywiadzie dla portalu Polska Times (obecnie i.pl) Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, przekonywał, że w sprawie uchodźców Polska "nie chodzi po prośbie". Warunki negocjacji Polski z Brukselą na temat pomocy dla uchodźców omówił serwis OKO.press we wrześniu 2022 roku.