Casus Zielińskiego: jak kampania referendalna pomaga w promocji polityka i partii

Poseł PiS Jarosław Zieliński postąpił zgodnie z prawem. Podczas kampanii wyborczej promuje w mediach społecznościowych siebie i swoją partię, wykorzystując trwającą jednocześnie kampanię referendalną. To przykład, jak obie kampanie się przenikają oraz jak można będzie ukryć dodatkowe finansowanie promocji kandydatów do parlamentu.

Poseł PiS Jarosław Zieliński jeszcze przed kampanią wyborczą (czyli przed 8 sierpnia) promował się w swoim okręgu na Podlasiu na banerach rozwieszanych na płotach w różnych miejscowościach czy ustawianych przy drogach. Na tę aktywność posła zwracali uwagę internauci, publikując zdjęcia jego banerów w sieci. Do 24 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość nie ujawniło jeszcze, kto znalazł się na listach kandydatów partii do parlamentu - a jeśli Zieliński na nie znowu trafi, to zgodnie z Kodeksem wyborczym wydatki na jego kampanię muszą być pokrywane z Funduszu Wyborczego i tylko Komitet Wyborczy PiS będzie mógł prowadzić jego kampanię. Ponadto Kodeks wyborczy precyzuje, ile będzie mógł na to wydać, a po wyborach będzie musiał złożyć sprawozdanie finansowe do Państwowej Komisji Wyborczej.