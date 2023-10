Jak Morawiecki w nagraniu zmanipulował słowa Urszuli Zielińskiej z Partii Zieloni

W tym samym czasie słychać pytanie, które zadaje dziennikarka Radia ZET Beata Lubecka: "Co z tą umową podpisaną z Amerykanami?". Słychać głośne "yyy..."i pada dalszy ciąg pytania: "Z konsorcjum, które ma budować tutaj pierwszą elektrownię jądrową". I wtedy na ekranie widzimy Urszulę Zielińską, posłankę Koalicji Obywatelskiej, współprzewodnicząca Partii Zieloni. Zielińska kandyduje jako "dwójka" Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Zaczyna odpowiadać: "Musimy się dowiedzieć, co...". Wtedy pada kolejne pytanie: "Przepraszam, Koalicja Obywatelska brałaby to pod uwagę, żeby zerwać tę umowę"? Posłanka stanowczo mówi: "Oczywiście". Następuje cięcie i znów mówi Mateusz Morawiecki: "My to odwróciliśmy. Dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi i dobrej współpracy zapewniamy nie tylko bezpieczeństwo, ale także tysiące miejsc pracy i szybki rozwój gospodarczy kraju".

Umowa na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Beata Lubecka, Radio ZET: Pani jest zwolenniczką OZE i jako przedstawicielka partii Zieloni, ale jak wy się dogadacie w takim razie z Donaldem Tuskiem? Urszula Zielińska, KO, Partia Zieloni: Dogadamy się tak, że dzisiaj te plany dotyczące energetyki jądrowej mają jedną wielką wadę, te polskie plany. One nie mają żadnego rachunku - finansowania i ekonomicznego. Tam po prostu nie ma biznesplanu. I to, na co się zgodziliśmy, to jest nasz konsensus w Koalicji Obywatelskiej, to to, że przez pierwsze 100 dni nowego rządu, który będzie miał większość... BL: Jeśli będzie... UZ: ... przygotujemy plan finansowania energetyki opartej na OZE i tego, czego nie zrobił polski rząd, czyli tego planu rozwoju energetyki jądrowej. I teraz ja, jako zielona... BL: A co z tą umową w takim razie? Co z tą umową podpisaną z Amerykanami? Z konsorcjum, które ma budować tutaj pierwszą elektrownię jądrową? UZ: Musimy się dowiedzieć, co, na ile ona jest obowiązująca i jakie kary grożą nam za zerwanie tej umowy... BL: Odstąpienie. UZ: ... odstąpienie od tej umowy. To jest w ogóle przerażające przy okazji, że rząd polski, proszę sobie wyobrazić... BL: To znaczy, że - przepraszam- Koalicja Obywatelska, brałaby to pod uwagę, żeby zerwać tę umowę? UZ: Ja myślę, że my musimy wszystko przejrzeć i po prostu zobaczyć, wszystko wziąć pod uwagę. Oczywiście, ponieważ, proszę sobie wyobrazić, że plan... BL: Gdybym chciała na przykład z tego napisać informację, to jaki miałby być lead? "Koalicja Obywatelska rozważa odstąpienie od umowy w sprawie...". UZ: Nie. BL: ... budowy w Polsce pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej"? UZ: Koalicja Obywatelska przygotuje plan rozwoju z finansowaniem, energetyki jądrowej. W pierwsze 100 dni. To jest konkret. I ten plan pokaże nam, co dalej.