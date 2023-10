O bezrobociu na debacie wyborczej. Tusk, Hołownia, Bosak podali wysokie dane. Gdzie tak jest?

Jako ostatni odpowiadał premier Mateusz Morawiecki reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. On żadnej danej nie podał - zrobiła to wcześniej pracownica TVP - tylko mówił m.in.: "Dwa miliony trzysta tysięcy osób było bez pracy - to liczba wstydu Tuska. To tyle, co w województwie lubelskim i jeszcze nawet więcej. Płacz dzieci i matek. To tragedia i łzy. Był pan premierem polskiej biedy i bezrobocia. A my zwalczyliśmy tę największą patologię III Rzeczypospolitej. Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w polskiej historii i to jest niezwykle ważne".