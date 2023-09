Poseł PiS o cenach paliw: po 10 latach są niższe niż w czasach PO. Nie, nie są

Przed wyborami ceny paliw w Polsce mocno spadły, co wywołało taki popyt, że na niektórych stacjach pojawiły się informacje o braku paliwa czy karteczki z napisem "awaria". Według danych Polskiej Izby Paliw Płynnych (PIPP) 28 września 2023 roku litr benzyny Pb95 kosztował średnio 6,04 zł, a oleju napędowego (ON) - 6,05 zł. Przed miesiącem, 28 sierpnia, za litr Pb95 trzeba było płacić 6,64 zł, a za olej napędowy 6,47 zł - czyli o 0,60 zł i 0,42 zł więcej.

Na niektórych stacjach ceny tych dwóch paliw spadły już poniżej 6 zł za litr, co - jak zauważyli eksperci portalu E-petrol.pl - ostatni raz zdarzyło się na początku marca 2022 roku. Wszystko to w sytuacji wysokich cen ropy naftowej i słabego złotego.

O te obniżki był pytany 28 września w RMF FM poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Przyznał, że "bardzo się cieszy", bo cena paliwa poniżej 6 zł "to jest cena tak jak dziesięć lat temu". W dalszej części rozmowy Wróblewski usłyszał jednak od prowadzącego, że PiS robi teraz z cenami paliw to samo, co Platforma Obywatelska przed wyborami w 2011 roku. "Tak podchodziła do tego Platforma Obywatelska i tak podchodzi Prawo i Sprawiedliwość" - zauważył dziennikarz. Na to poseł PiS odpowiedział: