Subwencje dla partii w nowym Sejmie. Która ile dostanie?

Ponad 84 miliony złotych – tyle w sumie będą dostawały rocznie z budżetu te partie polityczne, które wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu kolejnej kadencji. To najwyższa roczna kwota od 2011 roku. Najwięcej w kadencji 2024-2027 dostanie Prawo i Sprawiedliwość, ale najwyższy wzrost subwencji będzie miała Koalicja Obywatelska.

Najwięcej dla PiS i KO

Więcej z budżetu na subwencje dla partii o 20 proc.

W porównaniu do poprzednich subwencji dla partii politycznych, które wypłacano w latach 2020-2023, łączna wysokość tych nowych jest wyższa o 14 mln zł – to wzrost o 20 proc.

Będzie jeszcze zwrot wydatków na kampanię wyborczą

To niejedyne pieniądze, jakie z budżetu otrzymają sejmowe partie polityczne. Startujące w wyborach partie i komitety, które uzyskały mandaty posłów i senatorów, mają też prawo do tzw. dotacji podmiotowej – czyli do zwrotu poniesionych wydatków na kampanię wyborczą. Jak zapisano w kodeksie wyborczym: "dotacja podmiotowa przysługuje wyłącznie do wysokości wydatków uwidocznionej w sprawozdaniu finansowym", a jej wysokość zależy od liczby zdobytych mandatów poselskich i senatorskich.