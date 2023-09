Wpadka Morawieckiego: od przejęzyczenia do publikacji fejka z Tuskiem

Mateusz Morawiecki do posta dołączył link do nagrania z YouTube pod tytułem: "Tusk mówi prawdę- bo się przejęzyczył". Materiał opublikowano 11 lat temu, 25 września 2012 roku. W nim słyszymy, jak Donald Tusk rzekomo wypowiada następujące słowa: "Nadal uważam, że Platforma Obywatelska po to ubiegała się o poparcie Polaków, po to ubiegała się o władzę, po to sprawuje władzę w Polsce, aby życie w Platformie dla ludzi było lżejsze" (wytłuszczenie od redakcji).

Zmanipulowana wypowiedź Tuska krąży od lat

Co naprawdę powiedział Tusk? "Doprowadziliśmy właściwie do finału te najtrudniejsze, najbardziej ryzykowne z naszego punktu widzenia punkty z mojego expose. Podjęliśmy to ryzyko nie dlatego, abyśmy zmienili nasz pogląd na ważne rzeczy w Polsce i na sposób postępowania władzy i Platformy" - mówił. "Nadal uważam, że Platforma Obywatelska po to ubiegała się o poparcie Polaków, po to ubiegała się o władzę, po to sprawuje władzę w Polsce, aby życie w Polsce dla ludzi było lżejsze, aby ludziom żyło się lepiej, a nie trudniej" - powiedział do zebranych.