"Agitacja wyborcza PO"? Nie, uwaga na oszustów

Na trzy dni przed wyborami prezydenckimi internauci pokazują w mediach społecznościowych otrzymywane SMS-y mające zachęcać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Sztab kandydata zaprzecza i nazywa to "masową akcją dezinformacji wyborczej". Ostrzegamy przed oszustami.

Coraz więcej internautów publikuje w mediach społecznościowych SMS-y mające zachęcać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Otrzymali je 14 lub 15 maja z numeru podpisywanego jako "Platforma". Najczęściej pokazywa treść brzmi: "Zwiekszylismy zasilek pogrzebowy do 7 tys. POlacy zasluguja na godne ostatnie POzegnanie. Glosuj na Trzaskowskiego. Platforma.org" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Niekiedy zamiast słowa "Zwiekszylismy" występuje błędne "wiekszylismy", a niekiedy w SMS-ach nie ma odesłania na stronę Platformy Obywatelskiej.

Sztab Trzaskowskiego: "Masowa akcja dezinformacji wyborczej"

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wiola Paprocka zaprzeczyła 15 maja, by to sztabowcy byli nadawcami wiadomości. W serwisie X nazwała wysyłane wiadomości "masową akcją dezinformacji wyborczej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu z wykorzystaniem systemów SMS operatorów telefonicznych". "Podszywanie się pod Platformę Obywatelską i prowadzenie kampanii poza komitetem wyborczym jest niedozwolone. Sprawa została zgłoszona do NASK (zajmującego się cyberbezpieczeństwem - red.). Składamy też zawiadomienie do prokuratury".

RCB ostrzegał już przed takimi akcjami

Podobną akcję przeprowadzono także przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Wtedy w SMS-ach rozsyłanych na trzy dni przed wyborami zachęcano do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, a w treści wiadomości - podobnie jak teraz - odnoszono się do kwestii pogrzebów: "GlosujNaPiS!Przywroclilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo". Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaprzeczył, że partia miała cokolwiek wspólnego z tą akcją, a na wniosek ministra cyfryzacji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało do użytkowników telefonów w całej Polsce następujący komunikat: "UWAGA! W niedzielę wybory i referendum. Uważaj na podszywające się pod komitety wyborcze fałszywe SMSy i maile rozsyłane do użytkowników w Polsce".