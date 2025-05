Nawrocki: "ekshumacje w Puźnikach rozpoczęły się dużo wcześniej". No nie

"Właśnie dlatego mogę to mówić, bo nie zgadzam się na to, żeby prezydent Zełenski traktował nas w taki sposób i nie zezwalał na ekshumację ofiar ludobójstwa wołyńskiego" - mówił Nawrocki. "Bo my możemy mówić - drodzy państwo, drodzy Polacy - swoim głosem i w Izraelu, i na Ukrainie, i w Niemczech, i we Francji" - dodał.