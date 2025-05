Prawo do zwołania Rady Gabinetowej daje prezydentowi Konstytucja RP. W jej art. 141. wskazano: "1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. 2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów".

6 marca 2025 roku w Żyrardowie podczas spotkania ze swoimi sympatykami Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, gwarantował zebranym, że "zagoni rząd do pracy". "Prezydent ma taki mechanizm - to jest Rada Gabinetowa" - tłumaczył. 27 marca w Staszowie zapowiadał: "Gdy zostanę prezydentem Polski, to za sprawą Rady Gabinetowej, swoich inicjatyw ustawodawczych, możliwości na arenie międzynarodowej - a więc za sprawą zwołania specjalnego szczytu europejskiego poświęconego Zielonemu Ładowi - powiem jasno, że musimy odrzucić tą ideologię, która niszczy polską gospodarkę społeczną".