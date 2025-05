Polskie konta, 16 milionów wyświetleń. Białoruska dezinformacja o wyborach

Państwowe Radio Białoruś wykorzystuje media społecznościowe, by wpływać na przebieg wyborów prezydenckich w Polsce i promować określonych kandydatów - ustalili analitycy DFRLab. Celem jest podważenie legalności procesu wyborczego w naszym kraju.

W opublikowanym 29 maja najnowszym raporcie Digital Forensic Research Lab (DFRLab) eksperci alarmują, że mimo obowiązujących sankcji białoruskie media państwowe przez całą kampanię wyborczą skutecznie wykorzystują platformy społecznościowe, by wpływać na wynik wyborów prezydenckich w Polsce. Chodzi o aktywność Radia Białoruś, państwowego białoruskiego medium, i jego polskojęzyczne audycje.

Przypomnijmy, że 3 czerwca 2022 roku Unia Europejska przyjęła szósty pakiet sankcji przeciwko Białorusi, który obejmował państwowe Belteleradio, właściciela Radia Białoruś. Sankcje dotyczą zakazu nadawania treści na terenie UE. Pomimo to Radio Białoruś i tak dotarło ze swoimi audycjami do szerokiego grona polskich internautów - również w okresie kończącej się kampanii prezydenckiej.

Polskie konta: 16 milionów wyświetleń, pół miliona interakcji

DFRLab to zespół analityków działający przy think tanku Atlantic Council w Waszyngtonie. Śledzi wydarzenia na świecie i sposoby ich relacjonowania w mediach społecznościowych. W raporcie przypomina, że we wrześniu 2023 roku Radio Białoruś uruchomiło polskojęzyczny kanał na YouTube. W tym samym miesiącu powstały: polskojęzyczny kanał na Telegramie oraz konta w serwisie X i na TikToku. Tak więc Radio Białoruś rozpoczęło aktywność w polskich mediach społecznościowych na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, które były 15 października 2023 roku.