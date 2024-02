Janusz Kowalski kandyduje na burmistrza Wadowic? "Błagam"

Niektórzy użytkownicy platformy X, publikując ten rzekomy baner wyborczy, komentowali: "Wadowice - naprawde szczere kondolencje"; "Wadowice - przyjmijcie wyrazy ubolewania"; "Wadowice współczuję"; "Mój Boże. Biedne Wadowice" (pisownia postów oryginalna). Wpisy spotykały się z dużym odzewem: dwa najpopularniejsze spośród tych, które znaleźliśmy, dotarły do ponad 200 tys. osób. Wielu zdawało się wierzyć, że poseł Kowalski rzeczywiście chciałby zostać burmistrzem Wadowic. "Chłop z opola" - zauważył ktoś. Inny internauta dodał: "ale w opolskim pewnie ulga i radocha....". Jeszcze inny napisał: "Oni oszaleli, myślą że odbija miasta. Pchają się na posady. Trzeba dać do wiwatu i pogonić towarzystwo".

Część komentujących ma jednak wątpliwości, czy grafika przedstawia prawdę. "To tak na poważnie?"; "To fejk? Czy chce zrezygnować z mandatu poselskiego?"; "To nie jest fejk? Serio? Czy jaja jakieś?" - pytają.

Janusz Kowalski: "...błagam"

Jak sprawdziliśmy, nie ma jednak oficjalnych informacji, jakoby kandydatem na burmistrza Wadowic miał być Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Dwa lokalne portale - Wadowice24.pl i Wadowiceonline.pl - zaprzeczyły tej informacji. Pierwszy opublikował 5 lutego tekst o tym, dając jednak clickbajtowy tytuł: "Gorąca wiadomość. Janusz Kowalski kandydatem na burmistrza Wadowic" - a w artykule napisał, że grafika to wiral, a "kto uwierzył i dał się nabrać, to jego sprawa". Redakcja podała, że Janusz Kowalski "sprawy nie komentuje", ale że posłowi PiS "nawet do głowy nie wpadło, by kandydować w wyborach na burmistrza Wadowic". Drugi serwis w tekście z 5 lutego zatytułowanym "Janusz Kowalski kandydatem na fotel burmistrza Wadowic?" napisał, że "wiadomość jest fejkiem". Serwis Wadowice24.pl podał: "Na razie wiadomo, że o fotel burmistrza Wadowic powalczą obecny burmistrz Bartosz Kaliński jak i jego poprzednik Mateusz Klinowski".