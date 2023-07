Połowa wojewodów bogatsza niż przed rokiem  

O ponad 20 procent wzrosły pensje wojewodów w 2022 roku. Trzech miało roczny zarobek powyżej 200 tysięcy złotych. Najwyższe łączne dochody miał wojewoda podkarpacki, a największe oszczędności - wojewoda śląski. Przedstawiamy analizę oświadczeń majątkowych.

Wojewodowie, czyli przedstawiciele rządu w terenie - jak wielu innych urzędników państwowych - są zobowiązani do składania corocznych oświadczeń majątkowych na podstawie ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Od początku rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli od grudnia 2015 roku, wojewodowie wyrażają zgodę na upublicznienie swoich oświadczeń. Jak wynika z ostatniej analizy NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2022 roku, przeciętne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2022 roku wyniosło 18 990 zł, natomiast w urzędach wojewódzkich ­­­(wojewodowie i ich zastępcy) - 15 586,20 zł i w porównaniu z 2021 rokiem wzrosło o 19,3 proc.

Którzy wojewodowie zarabiali w 2022 roku najwięcej

Na podstawie złożonych przez wojewodów oświadczeń majątkowych za 2022 rok wyliczyliśmy ich średnie roczne zarobki z tytułu pełnienia funkcji wojewody. Obliczyliśmy to na podstawie wpisów do oświadczeń majątkowych 14 wojewodów oraz informacji od rzeczniczki prasowej wojewody wielkopolskiego. Nie uwzględniliśmy wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, bo jest na tym stanowisku dopiero od kwietnia tego roku, więc w jego oświadczeniu są zarobki z trzech i pół miesiąca roku 2023 (dlatego też nie uwzględnialiśmy go w porównaniach rok do roku).

Tak więc średnie roczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wojewody - biorąc pod uwagę podane wyżej źródła - wyniosło w 2022 roku 196 943,24 zł brutto. Miesięcznie daje to 16 411,94 zł, tak więc nieco więcej niż podał NIK (z tym że Izba uwzględniała też wicewojewodów).

Pięciu wojewodów zadeklarowało roczne wynagrodzenia powyżej tej średniej (kwoty brutto): Lech Sprawka, wojewoda lubelski - 241 011,44 zł Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki – 219 370,00 zł Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski - 207 439,14 zł Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski – 197 970,99 zł Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski – 197 125,36 zł.

Pozostałych dziesięciu wojewodów zadeklarowało roczne zarobki poniżej średniego rocznego. Najmniej: wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński (180 585 zł) i wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki (180 037,16 zł). Szczegóły w poniższej tabeli.

Wynagrodzenie wojewodów w 2022 roku Konkret24

Gdy rok temu analizowaliśmy wynagrodzenia wojewodów z ich oświadczeń majątkowych za 2021 rok, wówczas średnie roczne wynagrodzenie wyniosło 159 884,17 zł, a miesięczne 13 323,68 zł (była to również średnia z 15 oświadczeń). Tak więc wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia wyniósł rok do roku 23 proc.

Wojewoda podkarpacki zostawia resztę w tyle

Poza pensją wynikającą z funkcji wojewodowie mają też inne źródła dochodów. Sześcioro deklaruje np. dochody z najmu mieszkań czy miejsc parkingowych, z wykładów, zleceń czy świadczeń rentowych.

Liderką jest Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki: jej łączne dochody - obejmujące pensję, dochody z najmu, rentę po zmarłym mężu i wynagrodzenie z Uniwersytetu Rzeszowskiego - wyniosły w 2022 roku 442 459 zł. Drugi w tym rankingu, lecz już ze sporą różnicą, jest wojewoda małopolski Łukasz Kmita - 238 631 zł (w tym pensja i darowizna w wysokości 52 tys. zł); trzeci - wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz - 224 370 zł (pensja, dochód z najmu 8,4 tys. zł i 18 tys. zł z tytułu 500+).

Domy, działki, mieszkania

Dom na działce i mieszkanie albo samo mieszkanie – to najczęściej wpisywane przez wojewodów do oświadczeń majątkowych nieruchomości, których są właścicielami (lub współwłaścicielami razem z małżonkiem). Z tym że wojewodowie nie muszą, w przeciwieństwie do posłów i senatorów, podawać wartości swoich nieruchomości. Najwięcej wykazała ich Ewa Leniart: ma dwa domy, mieszkanie i trzy działki. W porównaniu do 2021 jej stan posiadania nieruchomości nie zmienił się. Podobnie jest w przypadku dziewięciu innych wojewodów.

Trzech wojewodów pozyskało nowe nieruchomości: wojewoda lubuski Władysław Dajczak wzbogacił się o dom od teściów w zamian za umowę dożywocia; wojewoda małopolski Łukasz Kmita wpłacił na drugie mieszkanie; wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki kupił kolejne, trzecie mieszkanie.

Z kolei wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz deklarował, że w 2021 był właścicielem sześciu działek, a w oświadczeniu za 2022 rok wpisał własność trzech działek o różnej powierzchni. Jedynie wojewoda pomorski Dariusz Drelich konsekwentnie od 2015 roku - od kiedy został wojewodą - wpisuje do oświadczeń majątkowych, że nie ma nieruchomości.

Stan posiadania w 2022 roku zadeklarowany przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha oświadczenie o stanie majątkowym

U wielu zasoby pieniężne wzrosły

Ośmiu wojewodów powiększyło w 2022 roku swoje zasoby pieniężne, czyli zgromadzone oszczędności w gotówce i papierach wartościowych (akcje, obligacje, udziały w funduszach, polisach). Oszczędności w walutach obcych przeliczyliśmy po kursie NBP z ostatniego dnia 2022 roku, kwoty podajemy zaokrąglone do pełnych złotych.

I tak: najbardziej wzrosły rok do roku zasoby pieniężne wojewody lubelskiego Lecha Sprawki – o ok. 88 tys. zł - do 240 tys. zł. O 70 tys. zł zwiększyły się oszczędności wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka – do 150 tys. zł (oszczędności deklarowane wspólnie z żoną). Z kolei oszczędności w złotówkach i dolarach, polisach i IKE wojewody podkarpackiej Ewy Leniart wzrosły o ok. 80 tys. zł - do 460,1 tys. zł.

Największe zasoby pieniężne zgromadził jednak wojewoda śląski Janusz Wieczorek - jego łączne oszczędności w złotówkach, euro, w obligacjach i funduszach wyniosły w 2022 roku 476, 9 tys. zł; było to ok. 29 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Wykazane przez wojewodę śląskiego Janusza Wieczorka zasoby finansowe w 2022 roku oświadczenie o stanie majątkowym

Pięciu wojewodów wykazało mniejsze zasoby finansowe w 2022 roku niż w 2021 – m.in. mniej o ok. 173 tys. zł miał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki (279 351 zł), mniej o ok. 107 tys. zł miał wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski (76 944 zł), mniej o 75 tys. zł miał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski (100 tys. zł).

Najmniejsze oszczędności na koniec 2022 roku wykazał w oświadczeniu majątkowym wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz – 2 tys. zł (rok wcześniej: 8 tys. zł).

Autor:Piotr Jaźwiński

Źródło: Konkret24