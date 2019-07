By przekazać chleb potrzebującym, trzeba zapłacić podatek? To nieaktualne od 2013 r.

Jak informują Polskie Banki Żywności , prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności trwają od 2015 roku. Przewiduje on, że wszystkie sklepy o powierzchni większej niż 250 metrów kwadratowych będą zobowiązane do zawarcia umowy z organizacją społeczną. Ta odbierze niechcianą przez supermarkety, ale nadal przydatną do spożycia żywność. Sklepy, które tego nie zrobią, zapłacą 10 groszy za każdy kilogram zmarnowanej żywności.

- Co roku Bank Żywności pozyskuje od sklepów wysokopowierzchniowych ok. 10 tys. ton żywności. Gdyby ustawa weszła w życie, moglibyśmy przekazać dziesięciokrotnie więcej żywności do naszych organizacji partnerskich. Są to między innymi domy opieki społecznej, organizacje pomocowe i pozarządowe, domy samotnych matek. To one zajmują się dystrybuowaniem żywności do potrzebujących, albo jej przetwarzaniem – mówi rzeczniczka.

We Francji supermarkety oddają wszystko

Francja już w 2015 r. wprowadziła prawo walczące z marnotrawieniem jedzenia. Supermarkety nie mogą legalnie wyrzucić żywności. Są zobowiązane przekazać ją organizacjom charytatywnym. Za zmarnowaną żywność grozi grzywna i więzienie. W 2016 roku ok 2 mln Francuzów skorzystało z pomocy banków żywności.