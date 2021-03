"Czołgi, wojsko. Co to dla nas oznacza?" Gdzie jechał transport wojskowy

"Szykują nam stan wojenny bis", "niemieckie jednostki pancerne jadą na wschód" - tak internauci komentowali rozpowszechniane na Facebooku nagranie kolejowego transportu wojskowego. Sprawdziliśmy, gdzie jechały te wojskowe pojazdy i do kogo mogły należeć.

Dworzec Gdynia Główna. Na filmie oglądamy, jak przez stację przejeżdża transport sprzętu wojskowego. Na platformach: ciężarówki, karetka i wozy dowódcze. Nagranie przedstawiające taką scenę opublikowano na Facebooku. "Czołgi, wojsko. Ciekawe co to dla nas oznacza?" - pyta kobiecy głos z offa. "Widzę, że kroki dalsze są już przygotowane" - dodaje tajemniczo kobieta.

Armatohaubica Krab z Huty Stalowej Wola na poligonie Video: Stalówka.NET

"Kolejne teorie spiskowe" "Jeśli to Gdynia , to znaczy ,że przypłynęły do Polski , czyżby szykują nam Stan Wojenny bis ?" - taki komentarz dołączył do filmu użytkownik, który opublikował go na Facebooku 19 marca (pisownia wszystkich wpisów w tekście oryginalna). Jego post udostępniło ponad 800 internautów, ponad 100 zostawiło reakcję.

Internauci chętnie komentowali nagranie i nawiązywali do komentarza autora wpisu. "Kolejne teorie spiskowe sie sprawdzaja"; "To wy nie wiecie że wojna idzie ?"; "Czyli niemieckie jednostki pancerne jada na wschód" - pisali. Niektórzy jednak uspokajali: "Zwykle ćwiczenia"; "Normalna relokacja sprzętu wojskowego z poligonu na poligon". Jak ustaliliśmy, nagranie prawdopodobnie powstało 19 marca w Gdyni. Widać na nim transport sprzętu wojskowego jadący z Orzysza do Ustki. Nie jest prawdą, że sprzęt "przypłynął do Polski" i nie ma to związku z "szykowaniem stanu wojennego".

11. Mazurski Pułk Artylerii Link do posta przesłaliśmy do Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Autor odpowiedzi nie ustosunkował się do konkretnych pytań, ale przesłał informację prasową o transporcie sprzętu wojskowego 11. Mazurskiego Pułku Artylerii do Ustki na ćwiczenia. Z informacji wynika, że 19 marca żołnierze przeładowali sprzęt na platformy kolejowe w Orzyszu, skąd transport ruszył w kierunku Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Kapitan Katarzyna Tyszko, rzeczniczka 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, pytana, czy to nagranie przedstawia transport z 19 marca, odpowiedziała: "Ciężko z tego filmu wywnioskować, nie widać numerów rejestracyjnych ani znaków taktycznych". Pytana, czy 11. Pułk przejeżdżał przez Gdynię, odpowiedziała, że nie może ujawnić trasy transportu wojskowego. Odesłała do materiałów na stronie internetowej jednostki. Biuro prasowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe nie odpowiedziało na pytania Konkret24. Kraby i wozy dowódcze Na stronie internetowej 11. Mazurskiego Pułku Artylerii oraz na profilu jednostki na Facebooku są zdjęcia transportu do Ustki. 21 marca na Facebooku zamieszczono kilkanaście fotografii pokazujących przemieszczenie pododdziałów 11. Pułku - zarówno drogami, jak i koleją. Na zdjęciach są wozy dowódcze lub wozy dowódczo-sztabowe podobne do tych, które widać na filmie nakręconym w Gdyni. Takie pojazdy są wykorzystywane w jednostkach wyposażonych w armatohaubice samobieżne Krab. Poza tym, na jednym ze zdjęć widać ciężarówkę. To prawdopodobnie Star 266. Samochód o podobnym wyposażeniu i malowaniu karoserii widać na wideo popularnym na Facebooku.