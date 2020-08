Czy konieczne były oględziny "znieważonego" pomnika Bolesława Prusa?

Dodał, że na miejscu zabezpieczono tęczowa flagę i że czynności trwają.

Tłumaczył zachowanie policjantów. "Tam, gdzie mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w tym przypadku - znieważenie pomnika - musimy wykonać dane czynności procesowe" - stwierdził. Wskazywał, że funkcjonariusze brali pod uwagę także wcześniej prowadzone, a jeszcze nie zakończone czynności w sprawach o znieważenia innych pomników poprzez zawieszanie na nich tęczowych flag. "Naszą oceną nie jest, czy tam doszło, czy nie doszło do przestępstwa. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie czynności" - podkreślił.

"To wynika z kodeksu"

"Nawet w przypadku, gdy ktoś włamie się do piwnicy i ukradnie słoik ogórków, to również w tym przypadku musimy przeprowadzić takie oględziny. Nie jest to nic wyjątkowego. To wynika z Kodeksu postępowania karnego" - powiedział.

"Ja jestem zaskoczony, że policja nie wie, że oględziny są fakultatywne. Albo wie i celowo wprowadza w błąd" - skomentował jeden z wpisów stołecznych policjantów Krzysztof Izdebski, prawnik, dyrektor programowy fundacji ePaństwo.

Rzeczywiście art. 207 par. 1 Kodeksu postępowania karnego mówi o tym, że oględziny nie są obligatoryjne.

Prawnik: "Celem nie była obraza"