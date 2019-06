Doniesienia ankietera Ipsos o sfałszowanych wyborach są "wręcz absurdalne"

Pismo zaczynało się od słów "żądam unieważnienia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Całej Polsce". Powodem miała być pewność mężczyzny, "że we wszystkich komitetach wyborczych członkowie komitetów wyborczych, działając wspólnie i w porozumieniu sfałszowali wyniki wyborów".

No to chyba po wyborach? - alarmująco pytał w swoim wpisie jeden z użytkowników Twittera. Skomentował w ten sposób zdjęcie pisma, które zamieścił obok komentarza. Jego autor, jak sam pisał, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego "był ankieterem przy Obwodowym Komitecie Wyborczym nr 22 w Pabianicach z ramienia IPSOS". Dokument zaadresowano do Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, a także "partii politycznych i mediów".

Twitterowy wpis ze zdjęciem pisma cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem. Udostępniło go ponad 250 osób. Dodatkowo wielu komentujących uwierzyło w autentyczność listu i zarzutów jego autora. Dla niektórych osób było to nawet potwierdzenie ich własnych powyborczych przeczuć. "I co dalej..? Czemu nie huczą o tym media? Żadne... Od poniedziałku było wiadomo, że coś nie gra, żeby nie powiedzieć wprost..." - pisała jedna z internautek.

Swoje podejrzenia mężczyzna oparł na obserwacji, że do urny w czasie wyborów w jego komisji wyborczej "według danych IPSOS" wrzucono 912 kart, a według danych PKW wyjęto ich 1019. Do innych manipulacji wynikami miało dochodzić w drugiej komisji, która znajdowała się w tej samej pabianickiej szkole.

Dyrektor operacyjny Ipsos poinformował nas, że autor w pierwotnej wersji opublikował list na swoim facebookowym profilu, ale po interwencji firmy zgodził się go usunąć. Mimo że rzeczywiście ankietował wyborców przy jednej z pabianickich szkół, nie mógł policzyć kart wrzucanych do urny, ponieważ przeprowadzanie sondażu wygląda zupełnie inaczej.

Na podstawie przeprowadzonego badania nie można w ogóle potwierdzić informacji, ile kart zostało wrzuconych do urny, a ile zostało wyjętych. Ankieter pracuje przed lokalem wyborczym i nie ma możliwości liczenia czy weryfikowania włożonych lub wyjętych z urny kart do głosowania.

Dyrektor operacyjny firmy wyjaśnił także, jak wygląda proces prowadzenia ankiet do sondażu exit poll i przytoczył więcej danych dotyczących pracy autora pisma. - Rola ankietera Ipsos znajdującego się poza lokalem wyborczym ogranicza się do prawidłowego odliczania osób opuszczających lokal wyborczy z zaproszeniem do badania średnio co dziesiątej osoby wychodzącej z lokalu i wypełnienia ankiety Ipsos - mówi Prędko. - We wskazanej komisji wyborczej ankieter ten przeprowadził i przesłał do centrali firmy 114 ankiet zrealizowanych w tym punkcie. Jest to zgodne z założeniem badania. Jako firma Ipsos całkowicie odcinamy się od jakichkolwiek formułowanych przez autora zarzutów - deklaruje pracownik sondażowni.

Wskazówki w samym piśmie

Podejrzeń co do autentyczności zarzutów można było nabrać już po samej lekturze pisma. Autor m.in. myli komisje wyborcze z komitetami wyborczymi. Obwodowa komisja wyborcza to grupa osób, które pracują w lokalu wyborczym, przeprowadzają samo głosowanie i liczą głosy. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym, tymi dwiema czynnościami zajmują się dwie osobne komisje wyborcze.

Natomiast komitet wyborczy to prawne określenie podmiotu zgłaszającego kandydatów w wyborach i prowadzącego ich kampanię. Przykładowo zwycięskim komitetem wyborczym w ostatnich eurowyborach był Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.