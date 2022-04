"Gdzie jest nasza flaga?" Weryfikujemy zdjęcie z Sejmu

Olbrzymia ukraińska flaga z herbem Ukrainy zwisa na ścianie za miejscem marszałka Sejmu w sali plenarnej. Po lewej stronie widać jeszcze jedną flagę Ukrainy i flagę Unii Europejskiej. Na zdjęciu nie ma natomiast polskich symboli narodowych. Taka fotografia została opublikowana 8 kwietnia przez użytkownika Twittera z komentarzem: "Jest jak jest, a będzie gorzej". Tweet miał prawie 500 polubień i blisko 100 podań dalej.

Niektórzy internauci uwierzyli, że zdjęcie jest prawdziwe. "Wszystko rozumiem, ale to już naprawdę jest przesada"; "Od kiedy ja już nie mieszkam w Polsce, coś przeoczyłem?"; "Ale to smutne co oni zrobili z Polską" - pisali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Inni uczestnicy dyskusji przekonywali, że zdjęcie zostało przerobione. "Przecież to fejk", "Po co robisz wrzutki z fotomontażem?" - komentowali.