Jak ksiądz Bolesław stał się Jarosławem. Fałszywa teczka tajnego współpracownika SB

W ostatnich dniach zdjęcie teczki mającej należeć do Jarosława Kaczyńskiego stało się popularne za sprawą twitterowego wpisu Izadory Weiss – polskiej choreografki. Pytała w nim m.in. czy "będzie teraz jakaś konferencja", a post podało dalej ponad 150 osób. Po licznych komentarzach, że teczka jest fałszywa, artystka usunęła wpis, ale powraca on regularnie nie tylko na Twitterze, ale i na Facebooku.

Antoni Góral w swoim artykule "Duchowni wobec wywiadu PRL" przytacza notkę funkcjonariusza UB, który w odniesieniu do Przybyszewskiego napisał: "W czasie przeprowadzonej rozmowy zgodził się na jak najdalej idącą współpracę z rządem i sam wyraził chęć współpracy z organami B.P. w zamian za odzyskanie wolności. Był on tak dalece załamany, iż stwierdził, że pomimo otrzymanego wyroku nie czuje żalu do Władzy Ludowej, wiedząc o tym, że jest to wina jego własna, którą musi odcierpieć. 20 lipca 1953 r. podpisał zobowiązanie do współpracy".

Współpracę ks. Przybyszewskiego z UB opisał także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w książce "Księża wobec bezpieki". Jak pisze, "w złożonych zeznaniach na polecenie UB (ks. Przybyszewski - red.) scharakteryzował m.in. wielu proboszczów i pracowników kurii. Dla bezpieki były to bardzo cenne informacje, które mogła wykorzystać w dalszych akcjach represyjnych wobec krakowskiego duchowieństwa".

Jak pisze dalej Antoni Góral, "po swoim uwolnieniu ks. Przybyszewski zerwał współpracę z UB. Mimo że bezpieka starała się go „przewertować”, czyli skłonić pod presją do kontynuowania współpracy, ksiądz odmówił dalszych kontaktów". "Ksiądz Przybyszewski wiele ryzykował, nie miał też dostatecznego oparcia we własnym środowisku, które uznawało go za złamanego i miało doń pretensje, że w śledztwie zeznawał przeciwko innym księżom. Mimo to w tak trudnym momencie stać go było na bohaterską odmowę", pisał w swojej książce Isakowicz-Zaleski. Opisuje także, że w 1964 r. bezpieka ponownie próbowała zwerbować kapłana, starającego się wówczas o paszport na wyjazd zagraniczny w celach naukowych. Zgodził się w latach 1964 - 1968 r. na kilkanaście rozmów z funkcjonariuszami w swoim mieszkaniu, gdzie przekazał informacje m.in. na temat kardynała Wojtyły czy stosunków panujących w kurii krakowskiej. W 1968 r. zarejestrowano go jako TW, do lat siedemdziesiątych odbył jeszcze 12 spotkań z funkcjonariuszami SB, po czym dalszych rozmów odmówił. W 1978 r. został przez SB wyrejestrowany.

W 1988 roku ksiądz Przybyszewski przeszedł na emeryturę. Jak zaznacza autor sylwetki na stronie KUL-u, "nie zmniejszyło to jego aktywności pisarskiej, naukowej i dobroczynnej. W swym długim, pracowitym życiu wykładał w 13 uczelniach kościelnych i świeckich historię Kościoła i historię sztuki kościelnej". Zmarł w 2001 roku jako infułat (urzędnik w kurii rzymskiej). Ten tytuł nadał mu papież Jan Paweł II, który pisał o Przybyszewskim, że "jego postać pozostaje żywa w mojej pamięci".

Zdjęcie, czcionka i prawdziwa teczka

W celu stwierdzenia nieautentyczności teczki mającej należeć do Jarosława Kaczyńskiego nie trzeba nawet korzystać z archiwów IPN-u. Na fałszywkę wskazują także inne elementy.

Dobrą wskazówką może być choćby sama obecność zdjęcia z młodości prezesa PiS. Na teczkach tajnych współpracowników bezpieki nie umieszczano fotografii. Odwrócone wyszukiwanie Google wskazuje, że czarno-białe zdjęcie Kaczyńskiego w polskim internecie można oglądać co najmniej od 2013 roku, kiedy opatrzono nim artykuł o opozycyjnej działalności prezesa PiS w czasach PRL-u.