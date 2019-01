Jedna interpelacja przez prawie osiem lat

W 2005 roku Wojciechowska startowała z listy PiS w wyborach do Sejmu, ale bez powodzenia.

Jak ustalił Konkret24 Małgorzata Wojciechowska przez 7,5 roku pracy w sejmiku złożyła zaledwie jedną interpelację. Było to w 2014 roku i była ona identyczna w treści, jak interpelacje wysłane wtedy przez pozostałych mazowieckich radnych PiS. Dla porównania, Grzegorz Pietruczuk tyko w 2014 roku złożył ich 19.

Z p. Martyną Wojciechowską miałem sposobność zasiadać 8 lat w sejmiku mazowieckim. Niestety nie wniosę najmniejszego przyczynku do dyskusji nad Jej kompetencjami - gdyż przez cały ten długi czas nie odezwała się ani razu, na żadnym sejmiku bądź komisji.

O opinię o działalności Martyny Wojciechowskiej w sejmiku wojewódzkim poprosiliśmy także wspierającą ją w kampanii posłankę Małgorzatę Gosiewską. - Nie rozumiem powodu, dla którego interesują się państwo Martyną Wojciechowską, która jest jednym z dyrektorów NBP. Dobrze by było, żebyście zajęli się jej osiągnięciami zawodowymi, bo takie są, a nie robieniem sensacji, że piękna, młoda kobieta została dyrektorem w banku centralnym - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

- Trudno wymagać od opozycyjnych radnych jakiś ekstraordynaryjnych działań - mówi Konkretowi24 Radosław Fogiel, obecny szef klubu PiS w sejmiku województwa mazowieckiego. - Skupialiśmy się na bieżącej ocenie działań zarządu województwa. To była nasza standardowa praca i praca Martyny od tego nie odbiegała. Pracowała w komisji kultury i pamiętam, że zajmowała się strategią rozwoju kultury w województwie. Albo prowadziła, albo współprowadziła tę sprawę - przypomina sobie Fogiel.

Potwierdza to też w rozmowie z Konkret24 Pietruczuk. - Nie kojarzę, żeby radna zabierała głos czy to na sesji, czy to na komisjach - mówi.

Niby mówią, że @pisorgpl nie stawia na kobiety, ale jak już postawi, to doceni Mazowiecka radna Martyna Wojciechowska (zbieżność i imienia, i nazwiska przypadkowa) wycisnęła z NBP blisko 400 tys. zł. Doceniacie obrotność pani Martynki? #PolskaJestJedna dla #samiswoi pic.twitter.com/eHlXdvR3gh

Po raz drugi, gdy "Gazeta Wyborcza" oszacowała, że Wojciechowska w banku centralnym zarabia średnio 65 tys. zł. NBP zaprzeczył, ale odmówił podania dokładnej kwoty.

Rezygnacja w ostatnim momencie

Pracując w samorządzie od 2010 roku Wojciechowska rokrocznie składała zgodnie z przepisami oświadczenia majątkowe. Za każdym razem wpisywała tam swoje miejsce pracy, stanowisko i wynagrodzenie.

W połowie 2016 roku awansowała na stanowisko dyrektora departamentu komunikacji i promocji. 26 lipca 2017 roku prezes NBP delegował ją - jako przedstawicielkę banku centralnego - do rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

30 kwietnia 2018 roku - w ostatnim możliwym terminie na złożenie oświadczenia majątkowego za 2017 r., zamiast niego złożyła do biura rady oraz do komisarza wyborczego pismo o zrzeczeniu się mandatu. Po tym fakcie przewodniczący sejmiku wezwał ją do złożenia oświadczenia majątkowego. Wojciechowska odpisała, że postanowieniem 7 maja komisarz wyborczy wygasił jej mandat.

Jak poinformował Konkret24 Paweł Dłutek, starszy radca w Krajowym Biurze Wyborczym, "Martyna Wojciechowska była radną do dnia wydania postanowienia w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu".

To zdaniem Marcina Wolnego, prawnika z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wskazuje, że radna nie złożyła oświadczenia w terminie. - Jedyną sankcją za jego niezłożenie jest wygaśnięcie mandatu. Nic po za tym, a radna przecież przestała pełnić swoją funkcję - mówi. - Mogę to tylko oceniać w kategoriach moralnych. Ktoś, kto pełni funkcję publiczną, powinien poważnie podchodzić do obowiązków, które nakłada na niego ustawodawca - podkreśla.

Z kolei zdaniem konstytucjonalisty Ryszarda Piotrowskiego ważny jest dzień rezygnacji radnej z mandatu. - Przepisy są skomplikowane i niejasne, więc byłbym bardzo ostrożny w ocenie. Ja bym przyjął interpretację korzystniejszą dla radnej i uznałbym, że najważniejsza jest jej wola o rezygnacji, która zmaterializowała się w ostatnim dniu na złożenie oświadczenia. Przy założeniu, że do czasu wygaszenia mandatu radna nie wykonywała swojej funkcji - stwierdza w rozmowie z Konkret24.

Próbowaliśmy skontaktować się z Martyną Wojciechowską. Bez skutku.