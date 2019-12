Kucanie do rejestracji. Nie po remoncie i nie w Nowym Targu, a w Krakowie

W połowie w grudnia w mediach społecznościowych zaczęły krążyć zdjęcia, na których widać okienka rejestracji w jednej z placówek medycznych. Nie wiadomo jakiej. Pacjenci stoją w kolejce, a dwóch mężczyzn klęczy przy okienkach, ponieważ znajdują się one na wysokości ich pasa. Na górze widać napis "Rejestracja".

Internauci twierdzą, że to świeżo wyremontowana przychodnia w Nowym Targu na ulicy Kopernika. Kpią i krytykują zbyt niskie położenie okienek: "Jak już błagają o te wcześniejsze terminy do specjalistów to dlaczego nie na kolankach...?", "Na kolana przed majestat urzędasa!", "Gimnastyka to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia", "Modlą się o zdrowie?".

Jeden z wpisów ze zdjęciami odnotował ponad 900 udostępnień.