Manipulacja wypowiedzią Andrzeja Morozowskiego. Jak brzmiała naprawdę?

Wideo było szeroko komentowane w sieci. Odnieśli się do niego również politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Największa partia opozycyjna w akcji" - skomentował na Twitterze poseł PiS i szef komitetu wykonawczego tej partii Krzysztof Sobolewski. "Jak mawiał członek komitetu honorowego Bronisława Komorowskiego: 'mamy przyjaciół w TVN'" - kpił na Twitterze Joachim Brudziński, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego. "Wiemy, że o to wam chodzi. Nie musicie tego ciągle powtarzać. Dla was im później wybory, tym lepiej, bo liczycie na pogłębienie się kryzysu gospodarczego i na niezadowolenie społeczne. To ma wynieść w wyborach waszego, czyli opozycji kandydata do zwycięstwa. Ale się nie uda" - oceniła Maria Koc (PiS), wicemarszałek Senatu.

Nagranie podali dalej na Twitterze, bez własnego komentarza, m.in. Maciej Wąsik (sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz posłanka PiS Violetta Porowska. Skomentował je także m.in. Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS.

Słowa wyrwane z kontekstu

Podczas rozmowy 7 maja w TVN24 w pewnym momencie Andrzej Morozowski ocenił, czym - jego zdaniem - kieruje się w ostatnich dniach opozycja.

"O co walczy opozycja? Oczywiście walczy o to, żeby któryś z ich kandydatów wygrał, bo wiadomo, że czym dalej od pandemii, czym dalej będzie się okazywało, że ekonomia leży, a już wiadomo, że leży, a będzie leżeć prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze bardziej, tym większa szansa, że to nasz, czyli opozycyjny kandydat, wygra".

Zaznaczony przez nas fragment wskazuje, że dziennikarz TVN24 mówił o opozycji i przedstawiał tok myślenia posłów opozycji. Tych pierwszych słów Morozowskiego nie ma w popularnym w sieci nagraniu.