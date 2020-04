Mniej testów w święta nie tylko w Polsce. Jak wyglądają statystyki

Z raportów Ministerstwa Zdrowia o liczbie wykonanych łącznie testów wynika, że w okresie świątecznym robiono dziennie mniej testów niż przed Wielkanocą. Kolejne raporty resortu pokazują, że był to tymczasowy spadek.

Na konferencji prasowej w czwartek 16 kwietnia sytuację tę komentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz: "W niecałą dobę wykonanych w Polsce zostało blisko 11 800 testów. Wracamy więc do tej skali wykonywania testów sprzed okresu świąt, kiedy to zanotowaliśmy 11 200 wykonanych testów. Okres świąteczny, tak jak w całej Europie zaobserwowaliśmy, to był okres, w którym była zmniejszona liczba wykonywanych testów, zmniejszona liczba raportowanych osób z zakażeniem koronawirusa".