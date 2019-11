Nie, hasło "Żydzi, PO i SLD do gazu" nie pojawiło się na Marszu Niepodległości

Prokuraturą i policją straszą internauci kobietę ze zdjęcia, które w poniedziałek obiegło sieć. Na fotografii widać marsz z biało-czerwonymi flagami oraz mężczyznę z obrazem Chrystusa Króla. W tłumie stoi kobieta. W ręku trzyma kartkę. Widać na niej napis: "Chrystus Królem Polski. Polska dla KATOLIKÓW! Innowiercy precz z Polski. Żydzi, PO i SLD do gazu. Jezus was zgładzi" (pisownia oryginalna).

"Jeśli to nie fotomontaż, to nadaje się tylko do prokuratury", " Ta kobieta która trzyma ten slogan powinna być wezwana do prokuratury za groźby karalne", "Ta kobieta z tą kartą została zgłoszona w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Ponieważ to jest antysemityzm. Skandal ten kobieta" - piszą inni.

Część internautów jednak wątpi w autentyczność zdjęcia i pisze, że to fejk. "Ewidentny fotomontaż" - piszą. Mają rację.