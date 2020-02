Nie, w podręczniku do wychowania do życia w rodzinie nikt nie pyta: "Ile masz tatusiów dziecko?"

Do ilustracji ma się odnosić widoczne na dole strony polecenie "Przypomnij sobie kim jest tata". Są też cztery pytania: "Czy masz kontakty z tatą?", "Jak często?", "Czy twój tata płaci alimenty?", "Czy powinien płacić więcej?".

Na ilustracji widać narysowane twarze dzieci przeplatane zdaniami: "Mam kontakty z moim tatą dwa razy w miesiącu", "Mój tata płaci alimenty, żeby mama miała pieniądze", "Mama mówi, że tata jest tylko biologiczny”, "Moja mama powiedziała, że zniszczy tatę”, "Mój drugi tata mnie wychowuje, a pierwszy utrzymuje”, "Mój drugi tata mówi, że pierwszy tata to debil”, "Jak będę duża to nie będę miała męża ani dzieci".

Użytkownicy Twittera dzielą się zdjęciem ilustracji, która ma pochodzić z podręcznika dla dzieci z komentarzem: "tak wygladaja poderczniki do wychowania w rodzinie za pisu - rodzina mocno rozbita oczywiscie :) 'ile masz tatusiow dziecko ? nie wiem' :) #dobrazmiana #men #indoktrynacja'” (pisownia oryginalna – red.).

Pod postem można przeczytać wpisy oburzonych internautów. "Co za autor tych wypocin?", "Co to za debil wydał tą książeczkę dla dzieci?" - dopytują. "Treść poraża", "Skandaliczne" - oceniają.

W jednym z kolejnych wpisów użytkownik, który zdjęcie zamieścił na swoim Twitterze tłumaczy, że zna okoliczności jego powstania. "Niestety nic więcej nie wiem oprócz foty od znajomka :)" (pisownia oryginalna - red.).

Część internautów wskazuje jednak, że ilustracja nie jest prawdziwa. Mają rację.

Przerobiona ilustracja

To zdjęcie przerobionej 95 strony z "Naszego elementarza”, który powstał za rządów PO-PSL. A dokładniej z 95 strony pierwszej z czterech książek przeznaczonych do klasy pierwszej pt. "Jesień”.