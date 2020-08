Nowelizacja budżetu: kto zyska, kto straci? Analiza

"Rozprzestrzenianie się koronawirusa przyczyniło się do największego kryzysu gospodarczego ostatnich lat, który wpłynął na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią" – napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu z 20 sierpnia. Przyjęty tego dnia projekt nowelizacji ustawy budżetowej musi rozpatrzyć Sejm.

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 rok, która 25 sierpnia trafiła do Sejmu, przewiduje nie tylko zwiększenie deficytu budżetowego, ale także znaczące przesunięcia wydatków. Rząd tłumaczy zmianę ustawy budżetowej koniecznością dostosowania dochodów i wydatków do sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19.

Ustawę budżetową Sejm przyjął 14 lutego. Rząd chwalił się, że jest to pierwszy w historii zrównoważony budżet, w którym wpływy i wydatki miały być takie same i wynosić 435,3 mld zł. Ekonomiści, cytowani przez "Dziennik Gazetę Prawną", podkreślali, że to zrównoważenie osiągnięto m.in. poprzez wypchnięcie niektórych wydatków poza budżet centralny.

Obecnie nowelizacja ustawy budżetowej zakłada największy od 20 lat deficyt budżetowy - prawie 110 mld zł więcej wydatków ponad dochody.

Mniej na kancelarie, na wybory tyle samo

Z projektu nowelizacji wynika, że rząd chce obciąć wydatki Kancelarii Sejmu na bieżące utrzymanie Sejmu i na inwestycje o prawie 37,8 mln zł. Wszystkie wydatki Sejmu zmaleją więc z 557,5 do 519,7 mln zł. Nie zmienią się wydatki na poselskie uposażenia.

Rząd obcina też wydatki kancelarii premiera – ale tylko o 3,7 mln zł, po zmianie będzie to ok. 356,7 mln zł – co wiąże się ze skutkami "dokonanych w trakcie roku, w drodze rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, przeniesień planowanych wydatków między częściami budżetu państwa w związku ze zmianami w strukturze administracji rządowej".