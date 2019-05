Nowelizacja Kodeksu karnego: bez kary za doprowadzenie małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego

Jako pierwsi na usunięcie z Kodeksu karnego przepisów mówiących o karze za doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego, zwrócili uwagę prawnicy z fundacji Krakowski Instytut Prawa Karnego w swojej opinii do uchwalonej w czwartek nowelizacji Kodeksu karnego , co we wtorek opisała "Gazeta Wyborcza" . Pod analizą podpisali się m.in. dr hab. prof. UJ Włodzimierz Wróbel, dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil czy dr Mikołaj Małecki z Katedra Prawa Karnego UJ.

Zdaniem prawników, po wejściu w życie uchwalonej przez Sejm w czwartek nowelizacji Kodeksu karnego, doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego nie będzie już stanowiło czynu zabronionego, a sprawcy sądzeni do tej pory za to przestępstwo, nie będą za nie karnie odpowiadali. Uważają, że "z uwagi na dekryminalizację doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego, po wejściu w życie ustawy wszystkie skazania za ten typ ulegną zatarciu z mocy prawa, a sprawcy odbywający karę pozbawienia wolności opuszczą zakłady karne".

Jeden przepis pełen zmian

Chodzi o artykuł 200 Kodeksu karnego. W obecnym, obowiązującym brzmieniu mówi on o karaniu sprawców za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej piętnastu lat, za dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania.

Obecnie grozi za to kara pozbawienia wolności od lat dwóch do 12.

Posłowie (przede wszystkim z PiS - 223) chcąc zaostrzyć przepisy, zgodzili się z rządową propozycją, aby znacząco zmodyfikować artykuł 200. W nowym brzmieniu za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 grozi już nie do 12 lat więzienia, a do 15. Jeżeli małoletni miał poniżej siedmiu lat, maksymalny wymiar kary rośnie do 20.

Wymiar kary dla sprawców za dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej lat 15 innej czynności seksualnej lub doprowadzenie go do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania się nie zmienia. Rośnie w przypadku, gdy chodzi o dziecko poniżej siedmiu lat - do 15 lat więzienia.

W nowym brzmieniu artykułu 200, zwrot "takim czynnościom" nie odnosi się już do doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, ale tylko do przestępstwa innej czynności seksualnej.

Taka zmiana była już w projekcie rządowym przedłożonym posłom, choć z podwyższeniem wieku - do 16 lat.