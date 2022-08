Podwyżki dla sędziów: z czego wynikają? Ile zarabia sędzia sądu rejonowego, a ile Trybunału Konstytucyjnego?

Informacje o podwyżkach pensji sędziów Trybunału Konstytucyjnego stały się gorącym tematem w mediach społecznościowych po tym, jak dziennik "Fakt" napisał 24 sierpnia, że resort sprawiedliwości przygotowuje waloryzację wynagrodzeń sędziów. Według gazety na tej waloryzacji najwięcej zyskaliby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - co szczególnie komentują internauci. "Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego po akceptacji rządu dostaną podwyżki - od 5,5 do nawet 7,8 tys. zł miesięcznie. Przykładowo, Julia Przyłębska po podwyżce zarabiałaby ponad 38 tys. zł. #FAKT Aby ludziom związanym z PiS żyło się lepiej" – napisała 24 sierpnia na Twitterze internautka o nicku Aneta ObserwatorXY. Łukasz Olejnik, warszawski działacz PO, komentował: "Polki i Polacy w związku z #drożyznaPiS i #PiSinflacja ledwo wiążą koniec z końcem, a Przyłębska, Pawłowicz i Piotrowicz mają otrzymać podwyżki od 5,5 do nawet 7,8 tys. zł miesięcznie... To się nie mieści w głowie!" (pisownia wszystkich postów oryginalna).