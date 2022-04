"Policyjne radiowozy będą w barwach Ukrainy"? Wyjaśniamy pomysł zmiany oznakowania

Zdjęcia pokazujące radiowozy polskiej policji w nowych barwach rozsyłają internauci w mediach społecznościowych. Do obecnych dotychczas kolorów srebrnego i niebieskiego dodano poziome żółte, odblaskowe pasy. Część komentujących interpretuje te nowe kolory policyjnych aut jako żółto-niebieskie barwy Ukrainy - i nie podoba im się to. "W ramach solidarności z Ukrainą, policyjne radiowozy będą w barwach Ukrainy"; "Zaczyna mnie to wkurzać. Poważnie. Flagi, przywileje, teraz to"; "Akurat teraz na to wpadli?"; "Jeszcze tylko mordę Bandery na masce i wraz z obsadą będzie się doskonale wszystko dopełniać..."; "Taka prowokacja. Prześcigają się w pomysłach, żeby zirytować Polaków"; "Radiowozy w ukraińskich barwach?! To jakaś paranoja"; "Zaraz zwymiotuję"; "Prowokacja"; "Obrzydliwe"; Przypadek?"; "Ukropolin" - to tylko niektóre pełne oburzenia komentarze z polskiego Twittera.

Jak sprawdziliśmy, tego typu komentarze internautów i ich oburzenie są bezpodstawne.