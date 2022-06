"Profanacja naszej flagi", "zwykła szmata na kiju". Wyjaśniamy, jaką flagę widać na zdjęciu z Józefowa

"Józefów to już Ukropolin"

Niektórzy komentujący są przekonani, że w podwarszawskim Józefowie celowo połączono dwie flagi - polską i ukraińską. Pod fotografią znaleźliśmy wiele opinii wpisujących się w prorosyjski, skierowany przeciw ukraińskim uchodźcom przekaz. Według niego, po przyjęciu w Polsce ponad miliona Ukraińców uciekających przed wojną, "Polska to już nie Polska" i że Polacy we własnym kraju są gorzej traktowani niż uchodźcy.

"Nasza nowa flaga"; "Co to niby ma być?"; "Koszmarek"; "To nie są polskie flagi. Józefów to już Ukropolin"; "Chciałbym tylko powiedzieć że w Józefowie mieszkam od 20 lat i PIERWSZY raz widzę taka flagę na oczy"; "Rozbiorowa flaga sygnalizuje nadchodzące NOWE!"; "Niech ktoś to ściągnie... Co za wstyd..."; "Proszę, to musi być fejk"; "Tryzuba brakuje. Slava Ukraini"; "Zdjąć i spalić, zwykła szmata na kiju"; "Gdzie są mieszkańcy?" - komentują internauci. Część z nich uważa, że polskie barwy narodowe zostały sprofanowane: "Nielegalne jest wieszanie flagi niezgodnej z oficjalnym wzorem"; "Na to jest paragraf. Trzeba to natychmiast zgłosić!"; "A takie coś to nie podlega pod paragraf? Brak poszanowania flagi czy coś"; "Zerwałbym i spalił taką profanację naszej flagi" - piszą na Twitterze.