Przestępstwa przeciwko środowisku: jak ich przybywa, które dominują

W reakcji na katastrofę ekologiczną w Odrze premier Mateusz Morawiecki 15 sierpnia zapowiedział, że rząd przystąpi do dyskusji nad zaostrzeniem kar za przestępstwa przeciwko środowisku. A 16 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 22 lipca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, która już znacznie zaostrzyła kary przewidziane w Kodeksie karnym i ustawach o ochronie środowiska. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa nie wykluczyła, że za przestępstwa przeciwko środowisku będą wyższe kary pieniężne i jeszcze dłuższe wyroki.

Z publikowanych przez policję statystyk (dotyczą wyłącznie działań policji) wynika, że o ile w 2011 roku wszczętych postępowań dotyczących przestępstw z art. 181-188 Kodeksu karnego było 265 - to w 2020 roku było ich już 739, a w 2021 roku - 795. Czyli w ciągu 10 lat nastąpił trzykrotny wzrost liczby prowadzonych postępowań (tzn., że policja miała podejrzenia, iż mogło dojść do przestępstwa).

Rozdział XXII Kodeksu karnego pt. "Przestępstwa przeciwko środowisku" zawiera osiem artykułów, w których opisano poszczególne kategorie takich przestępstw oraz jakie kary grożą za ich popełnienie. Dotyczą one takich działań jak:

Natomiast jeśli chodzi o przestępstwa wykryte (czyli takie, w których ustalono co najmniej jednego podejrzanego), w 2011 roku było ich 49, w 2012 roku - 40, w 2013 roku - 89. Po spadku w latach 2014-2017 liczba wykrywanych przestępstw przeciwko środowisku znacznie wzrosła (powyżej 100) - najwięcej wykryto w 2020 roku - 313. Natomiast w 2021 roku - 261.

Jeśli zaś chodzi o liczbę stwierdzonych przestępstw przeciwko środowisku (tzn., że przeprowadzone przez policję postępowanie potwierdziło zaistnienie przestępstwa), w 2011 roku było takich 87, rok później 73. W kolejnych latach już więcej - a od 2017 roku mamy czterokrotny wzrost liczby stwierdzonych przestępstw: ze 109 do 439 w roku 2020. Natomiast w 2021 roku przestępstw przeciwko środowisku było nieco mniej: 388.

Zgodnie natomiast z nową treścią art. 185 kk kary za powyższe przestępstwa rosną do 12 lat więzienia w sytuacji, gdy następstwem "jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi" , a także "ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka".

W myśl tego artykułu ten, kto teraz "zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach", może dostać nawet osiem lat więzienia (poprzednio pięć). 10 lat grozi natomiast za popełnienie takiego czynu "w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie".

Art. 183 kk - niewłaściwe postępowanie z odpadami

10 lat więzienia (poprzednio pięć) grozi temu, "kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym". Taką samą karę może otrzymać ten, kto nielegalnie przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę i ten, który do tego dopuszcza. 12 lat więzienia z kolei grozi za nielegalny przywóz i wywóz niebezpiecznych odpadów albo za porzucenie ich w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Liczba policyjnych postępowań w takich sprawach rośnie od 2013 roku - wtedy było ich 150; w 2020 roku – już 454, a w 2021 - 515. Jeśli chodzi przestępstwa stwierdzone, to wzrost zanotowano w latach 2018-2020: w 2018 roku było ich 94, w 2019 – 167, w 2020 – 352. W 2021 roku było ich mniej - 296.

Podobnie było z przestępstwami wykrytymi – w 2018 było ich 70, rok później – 109, w 2020 roku - już 287. W roku 2021 wykryto 214 takich przestępstw.