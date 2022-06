Przez "zakaz aut spalinowych" pracę straci niemal 400 tysięcy osób? Tyle w branży nie pracuje

Parlament Europejski prawie dwa tygodnie przegłosował rozwiązanie, które sprawi, że po 2035 roku nie będą mogły być produkowane i rejestrowane nowe samochody spalinowe. PE opowiedział się za zmianą norm emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Posłowie poparli propozycję Komisji Europejskiej, aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną mobilność na drogach. Cel dla całej UE to zmniejszenie emisji wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100 proc. (w stosunku do 2021 roku). Wprowadzono też pośredni cel redukcji emisji - do 2030 roku emisje zostałby na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych. Projekt poparło 339 posłów, 249 było przeciw, wstrzymało się 24. Wynik głosowania w PE nie jest jeszcze wiążący – teraz zaczną się ustalenia z Radą Unii Europejskiej.

Tego samego dnia, zanim jeszcze większość posłów PE opowiedziała się za zakazem aut spalinowych po 2035 roku, poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski napisał na Twiterze: "Dziś eurokraci chcą w Parlamencie Europejskim przegłosować zakaz sprzedaży od 2035 r. samochodów spalinowych! Polska straci przez kolejny wymysł Brukseli ponad 400 tys. miejsc pracy. Przez UE węgiel kosztuje 3 tys. zł za tonę, gaz ziemny jest arcydrogi, a cena paliwa szaleje". Do tego wpisu dołączył grafikę z logo Solidarnej Polski i swoim zdjęciem, na której widniał następujący napis: "#ZielonyŁad to koniec samochodów spalinowych i hybrydowych w 2035 roku Polska straci przez UE 392 600 miejsc pracy w branży automotive Nie pozwólmy, aby jazda samochodem stała się luksusem dla Polaków".

Wpis posła Kowalskiego wywołał ponad setkę komentarzy internautów. "A jak Pan to obliczył? Które konkretnie zakłady zamkną? Skąd Pan wie, że zamkną, a nie będą produkować/montować elektryków? I co wspólnego ma UE z ceną polskiego węgla loco JSW lub inne kopalnie?" – zapytał posła Kowalskiego jeden z internautów . Inny z komentujących wątpił w podawane przez niego dane: "Jak straci 400 tys. jak zatrudnia mniej (ogółem)?" - napisał .

Inaczej liczbę zatrudnionych w przemyśle motoryzacyjnym szacują eksperci firmy konsultingowej Boston Boston Consulting Group (BCG) i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Według ich raportu z jesieni ubiegłego roku, liczba pracowników firm produkujących samochody, dostarczających silniki samochodowe i inne części, zajmujących się serwisem i naprawą oraz firm z branż pokrewnych – wynosi 397 tys. (na koniec 2020 roku). Jest więc zbliżona do liczby podanej przez posła Kowalskiego.

W najgorszym wariancie pracę straci 17 tys. osób

Czy wszyscy oni z chwilą ewentualnego wejścia w życie zakazu produkcji nowych aut spalinowych stracą pracę? Nie. Nadal przecież w użyciu będą samochody spalinowe, będą potrzebne do nich części i paliwo itp.

Eksperci BCG i PSPA oszacowali jednak wpływ elektromobilności na zatrudnienie w motoryzacji. Do 2030 roku w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, "który nie zakłada podjęcia dodatkowych działań na rzecz rozwoju sektora elektromobilności przez administrację publiczną", pozostanie 380 tys. miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym, co w stosunku do roku 2020 będzie oznaczało spadek o 17 tys. stanowisk, czyli o ponad 4 proc.

W scenariuszu najbardziej ambitnym, obejmującym m.in. rozbudowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, wdrażanie zachęt finansowych dla firm i gospodarstw domowych, jest możliwy wzrost zatrudnienia o 6 tys. pracowników, czyli do poziomu 403 tys.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), do 2030 roku, by osiągnąć cel pośredni w redukcji emisji CO2 o 55 proc., trzeba co tydzień instalować 14 tys. miejsc do ładowania elektrycznych samochodów osobowych. To siedem razy więcej niż obecnie. W całej Europie potrzebnych jest co najmniej 6,8 mln publicznych punktów ładowania.