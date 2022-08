Rząd Tuska "sprzedał zakłady metalowe w Radomiu", zwolnił pracowników, a ktoś zarobił 37 milionów? Nic się nie zgadza

Już wtedy sprawdzaliśmy, że w treściach tych postów pomylono niemal wszystkie fakty.

Upadł zakład maszyn do szycia, a nie fabryka broni

Podana w cytowanym na początku tekstu tweecie data powstania zakładów metalowych w Radomiu – rok 1922 – sugeruje, że chodzi o Fabrykę Broni w Radomiu. Decyzję o budowie takiej fabryki podjęto rzeczywiście w 1922 roku, rok później rozpoczęto budowę, która trwała do 1927 roku. Przez następne lata fabryka funkcjonowała pod różnymi nazwami: do 1948 roku nazwa zakładu brzmiała Fabryka Broni w Radomiu; w latach 1948-1951 był to Zakład nr 1 w składzie Zjednoczonych Zakładów Wyrobów Metalowych; następnie do 1972 roku były to Zakłady Metalowe im. Gen Waltera; w latach 1972-1990 fabryka nosiła nazwę Zakłady Metalowe "Predom-Łucznik"; potem do 2000 roku były to Zakłady Metalowe "Łucznik". O tym, że autor miał na myśli "Łucznika", świadczy dołączone do posta zdjęcie przedstawiające wybudowany w 1925 roku budynek główny radomskiej fabryki broni.

Jak wiele zakładów produkcyjnych w końcówce lat 90. dwudziestego wieku, "Łucznik" tez przeżywał kłopoty. W ramach restrukturyzacji podzielono "Łucznika" na dwie firmy. Pierwsza – Zakład Maszyn do Szycia "Łucznik" - upadła w 2002 roku, w 2006 roku (a więc nie w czasie rządów PO, tylko PiS) kupiła ją wrocławska firma Aspa Electro, która dostarczała silniczki do radomskich maszyn do szycia.