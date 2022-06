Semeniuk odsłoniła pomnik Kaczyńskiego w Polskiej Agencji Kosmicznej? To internetowy żart

"Co miał ów Kaczyński wspólnego z kosmosem?"

Wielu internautów zrozumiało, że ilustracja i komentarz do niej są żartem. Jednak autorzy części komentarzy pod postem dopytywali, czy zdjęcie jest prawdziwe. Wypowiedzi innych pokazują, że uwierzyli w odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego w Polskiej Agencji Kosmicznej - szczególnie że w sobotę 18 czerwca odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie, o czym szeroko informowały media. "Czy im nie wstyd"; "To obłęd zakłamywania historii"; "No co to jest za kraj"; "Co miał ów Kaczyński wspólnego z kosmosem?"; "Tylko szkoda że taką żenadę za naszą kasę odwalają"; "To już przybiera rozmiary tragikomedii" - komentowali (pisownia postów oryginalna).