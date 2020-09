Setki śniętych ryb w Wiśle? Nie wszystkie zdjęcia pokazują rzekę w okolicach Warszawy

O tym, że "setki śniętych ryb pojawiły się w Wiśle za Warszawą" informowały w niedzielę 6 września niektóre media, w tym telewizja publiczna, a potem zdjęcia martwych ryb na brzegu wykonane przez internautów zaczęły też krążyć w internecie - w mediach społecznościowych i na forach mieszkańców Łomianek. Sugerowano, że martwe ryby to skutek zrzucania do Wisły ścieków po awarii kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka.

"Dramat"; "Tragedia"; "Rekultywacja tego obszaru potrwa lata" - pisali internauci w komentarzach. Niektórzy dopytywali jednak o prawdziwość zdjęć mających pochodzić z Łomianek. "Takie samo zdjęcie jak to z przed pięciu lat o płynących nieczystościach. Stare foty, znów kłamią" - można przeczytać w jednym z komentarzy pod wpisem zachęcającym do zweryfikowania doniesień TVP.

Beata Mazurek zwróciła się na Twitterze do rzeczniczki warszawskiego ratusza: "Pani rzecznik Gałecka, proszę obejrzeć razem z Trzaskowskim, bo na TVN-ie tego nie zobaczycie. Tak wygląda efekt zrzutu ścieków do Wisły. Chce pani jeszcze coś powiedzieć o ozonowaniu i czyszczeniu mechanicznym?".

Wpis europosłanki polubiło ok. 1 tysiąc osób, blisko 500 podało go dalej. Komentarze internautów pokazują, że wielu uwierzyło Beacie Mazurek: "Efekt zrzutu ścieków do Wisły...: Gdzie są zieloni?", "Kara musi być natychmiastowa!" - pisali. Część uczestników twitterowej dyskusji sugerowała jednak, że na filmie nie widać brzegu rzeki, tylko brzeg jeziora. "To nie jest Wisła"; "Ale się Pani dała nabrać!" - komentowali.

"Jeżeli wskaże Pani miejsce..."

Nagranie, które udostępniła Beata Mazurek, nie powstało nad Wisłą. Widać na nim bliskie plany brzegu zbiornika wodnego. Nie można jednak dostrzec charakterystycznych elementów krajobrazu, więc trudno zlokalizować miejsce, gdzie powstało. Wyszukiwanie wybranych klatek filmu przy pomocy wyszukiwarek obrazu nie daje rezultatów. Nie trafiliśmy na wcześniejsze przykłady wykorzystania tego filmu w sieci.

Na komentarz Mazurek odpowiedziała rzeczniczka Urzędu Miasta st. Warszawy Karolina Gałecka. "Szanowna Pani Europoseł, skoro udostępniła Pani film, rozumiem, że jest Pani świetnie poinformowana, gdzie dokładnie został nagrany. Codziennie badamy stan Wisły, codziennie dokumentujemy to nagraniem. Jeżeli wskaże Pani miejsce, sprawdzimy je i prześlemy Pani raport" - napisała na Twitterze.