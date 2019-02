Stypendia Polskiej Fundacji Narodowej, o których nikt nic nie wie

Ponad osiem miesięcy temu PFN ogłosiła program grantowy dla polskich badaczy specjalizujących się w historii komunizmu w Polsce i jego ofiar. Do tej pory, pomimo wielokrotnych próśb o przekazanie informacji, nie wiadomo, jaki jest koszt programu, ile wynoszą granty, czy i ile osób się zgłosiło, komu zostały przyznane stypendia i na jakiej podstawie. Fundacja odmawia odpowiedzi.

Od października próbujemy ustalić czy i komu zostały przyznane granty w ramach ogłoszonego pod koniec maja 2018 roku przez Polską Fundację Narodową - we współpracy z amerykańską fundacją The Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) - programu naukowego poświęconego badaniom nad historią i konsekwencjami komunizmu w Polsce oraz jego moralnym, społecznym, politycznym, prawnym i gospodarczym konsekwencjom. Jak napisała PFN w przesłanej wówczas mediom informacji, badania w USA miały obejmować okres od rewolucji w Rosji i wojny polsko-bolszewickiej, poprzez okupację sowiecką, aż do obalenia systemu totalitarnego i transformacji kraju po 1989 roku.

W ramach projektu zaplanowano między innymi program grantowy w USA dla polskich badaczy, zarówno bardziej doświadczonych, jak i dla początkujących, specjalizujących się w historii komunizmu w Polsce i jego ofiar oraz szeroko rozumianych konsekwencjach ustroju totalitarnego. Każdy indywidualny program grantowy miał trwać 10 miesięcy. Organizatorzy planowali zakończenie pierwszego roku akademickiego 30 czerwca 2019 r. Współpraca z VOC, a szczególnie program grantowy, miał pozwolić polskim naukowcom uczestniczyć w debatach naukowych w USA, publikować badania oraz rozpowszechniać wiedzę o dziejach komunizmu i okupacji sowieckiej w Polsce. - Jesteśmy dumni, że po kilku miesiącach ustaleń między naszymi fundacjami, udało się nam doprowadzić do uruchomienia polskiego programu naukowo-badawczego w tak prestiżowej i znanej na całym świecie instytucji jaką jest fundacja The Victims of Communism Memorial Foundation w Waszyngtonie – mówił ówczesny wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski. Obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. projektów międzynarodowych. - Jest to bezprecedensowe wydarzenie dla Polski, które wpisuje się w misję szerzenia wiedzy o Polsce i historii naszego kraju na arenie międzynarodowej. Współpraca z VOC w zakresie badań nad historią i skutkami komunizmu umożliwi ukazywanie światu polskiego wyjątkowego doświadczenia jednoczesnej walki z dwoma największymi totalitaryzmami XX wieku – historii, która wbrew pozorom nie jest dobrze znana i rozumiana, zwłaszcza poza Polską - dodawał. Wymogi dla stypendystów VOC na swojej stronie precyzował, że chodzi o dwa stypendia dla Polaków, trwające po dziesięć miesięcy. Jak pisze Instytut, idealnym kandydatem byłaby osoba z wyższym wykształceniem z ekonomii, nauk politycznych, historii, lub pokrewnym (preferowani doktorzy) lub osoba, która legitymuje się odpowiednim doświadczeniem, jest rozpoznawalnym ekspertem od polskiej historii, gospodarki, bezpieczeństwa narodowego lub relacji polsko-amerykańskich. Wymagane jest również perfekcyjne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie. VOC pod koniec maja umieścił na swojej stronie ogłoszenie o rekrutacji. Nie było tam informacji o wysokości stypendiów, tego w jaki sposób i przez kogo będą wybierani grantobiorcy, ani nawet jak powinna wyglądać aplikacja. Dzisiaj ogłoszenie jest już nieaktywne.

