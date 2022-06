W Katowicach zamknięto ogródek piwny z powodu wizyty prezydenta? Nie, powód jest inny

Odwiedziny Andrzeja Dudy w Katowicach i jego udział w uroczystościach rzekomo miały być przyczyną czasowego zamknięcia dwóch ogródków piwnych w centrum miasta. Jednak prezydent nie zbliżał się do tego miejsca, a przyczyna zamknięcia lokali jest zupełnie niezwiązana z jego wizytą.

W sobotę 4 czerwca użytkownik Twittera informował, że "za około dwa tygodnie" gościem na katowickim Rynku będzie prezydent Andrzej Duda i mimo że będzie to "na około półtorej godziny", jego klientka, która prowadzi tam ogródek piwny "dostała powiadomienie że ma zamknąć interes na 2 tygodnie łącznie z opróżnianiem magazynów". "Traktują nas jak bydło a my nic!" - dodał autor wpisu (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Sam post zyskał sporą popularność - polubiło go prawie 1,1 tys. osób.

Wpis z nieprawdziwymi informacjami o ogródku piwnym w Katowicach Foto: Twitter

Przedstawione we wpisie informacje wywołały także liczne negatywne komentarze. Ich autorzy uwierzyli, że zamknięcie ogródka rzeczywiście jest związane z wizytą prezydenta w Katowicach. "To jest jakiś dramat Jak można dla półtorej godziny jakiegoś polityka zamykać komuś interes na 2 tygodnie"; "I ma to zrobić za darmo? Poza tym wizyta w ogródku piwnym nie wpisuje się w obowiązki prezydenta jako głowy państwa"; "On się po lansuje przez półtorej godziny a ty masz przez 2 tygodnie nie zarabiać"; "Jeżeli informacja jest autentyczna, to oznacza ona, że ktoś ma potężnego i zasłużonego cykora" - pisali internauci.

Wyjaśniamy: informacja o zamknięciu ogródka jest prawdziwa, ale nie ma nic wspólnego z wizytą prezydenta Dudy w Katowicach. Nie wizyta, o obchody przyłączenia Śląska do Polski O szczegóły tej sprawy dopytaliśmy w katowickim urzędzie miasta. W odpowiedzi Dawid Zapała reprezentujący Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach wyjaśnił, że dwa ogródki gastronomiczne działają na podstawie decyzji o udzieleniu zezwoleniu na zajęcie pasa drogi gminnej przebiegającej przez Rynek. W umowie dzierżawy zawartej po udzieleniu zezwolenia zawarto jednak zobowiązanie mówiące, że "w przypadku organizacji wydarzeń współorganizowanych przez Urząd Miasta Katowice, wymagających zajęcia pasa w obrębie przedmiotowego ogródka gastronomicznego, właściciel zobowiązany jest do jego czasowego demontażu lub przesunięcia na własny koszt bez roszczeń". Jak pisze Zapała, "dzierżawcy, podpisując umowę, zgadzali się na zapisy, które regulują kwestię przygotowania Rynku na wypadek ważnych, miejskich, regionalnych uroczystości". Taką ważną uroczystością nie jest jednak wizyta Andrzeja Dudy w Katowicach, która odbyła się 7 czerwca, a obchody 100. rocznicy przyłączenia Śląska do Polski, zaplanowane na 18 i 19 czerwca. Dwa ogródki będą musiały być zdemontowane najpóźniej do 15 czerwca, ponieważ na ich miejscu zostanie postawiona scena. W sobotę 18 czerwca odbędzie się na niej widowisko muzyczne Metropolis Silesium 2022. Ten występ wraz z niedzielną inscenizacją wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic i odsłonięciem tablicy pamiątkowej są właśnie uroczystościami w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski.

Jak przekazał nam Dawid Zapała, ponowne otwarcie ogródka gastronomicznego będzie możliwe 21 czerwca. Jego czasowe zamknięcie przewidziano więc na tydzień, a nie dwa tygodnie, jak pisano we wpisie na Twitterze. Z naszej rozmowy z właścicielką jednego z ogródków wynika, że jest ona świadoma, że czasowe zamknięcie ogródka jest związane z obchodami rocznicowymi, a nie wizytą prezydenta. Wie również o zapisanej w umowie konieczności demontażu ogródka na czas uroczystości organizowanych przez miasto. Zapewniła, nie będzie miała w tej sprawie żadnych roszczeń. Prezydent poza Rynkiem Łączenie wizyty prezydenta Dudy z decyzjami dotyczącymi Rynku w Katowicach jest również o tyle nietrafione, że program głowy państwa nie zakładał żadnych wydarzeń w tym miejscu. 7 czerwca Andrzej Duda odwiedził Katowice, a jego wizyta była związana z podpisaniem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich 20 czerwca.

Andrzej Duda o Narodowym Dniu Powstań Śląskich Video: tvn24