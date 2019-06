Wzrost cen żywności w maju. W 2018 r. Polska jednym z najtańszych krajów w UE

W mediach społecznościowych coraz więcej wpisów o wysokich cenach żywności, a wręcz o szalejącej "drożyźnie". Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają wzrosty cen w ujęciu rok do roku. Mimo to, jak wynika z opublikowanych w czwartek danych Eurostatu, Polska to nadal jeden z krajów z najniższymi cenami żywności w Europie.

Doniesienia o wysokich cenach żywności to codzienność na Twitterze. W jednym z wpisów internauta chwali się doświadczeniem z zakupów. "Znalazłem paragon sprzed roku z dużej sieci spożywczej. Zrobiłem dziś dla eksperymentu te same zakupy według paragonu" - napisał. https://twitter.com/HelvisPriestley/status/1142438305478381569?s=19 "Rok temu zapłaciłem 86.23 zł dziś zapłaciłem 122.80 zł. Mogę tylko podziękować @pisorgpl za to, że podnosi standard życia w Polsce" - stwierdził autor wpisu. click to start video Wysokie ceny warzyw i owoców. Wszystkiemu winna pogoda Video: Fakty TVN #DrożyznaPlus Informacje o "drożyźnie" można odnaleźć także na profilach polityków Platformy Obywatelskiej, Krzysztofa Brejzy czy Michała Szczerby. Przedstawiciele tej formacji systematycznie mówią o rosnących cenach żywności. https://twitter.com/Platforma_org/status/1142326351627804673 "Zakupy żywnościowe pochłaniają już ponad 1/4 budżetu domowego Polaków!" - można przeczytać w jednym z komentarzy na profilu Platformy Obywatelskiej na Twitterze. "Nieodpowiedzialna polityka #PiS odbija się na naszych portfelach, a ma być tylko gorzej #PaństwoPiS #DrożyznaPlus" - podsumował autor wpisu na profilu PO. Żywność droższa o 5 proc. Jak można przeczytać w opracowaniu GUS, opublikowanym 14 czerwca, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju 2019 r. w Polsce o 2,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. O 3,3 proc. wzrosły ceny usług, ceny towarów - o 2 proc. Najbardziej wzrosły ceny żywności i produktów bezalkoholowych. Zapłaciliśmy za nie aż o 5 proc. więcej niż w maju 2018 r. Zmiana w porównaniu z kwietniem wyniosła 1,4 proc. Wskaźniki cen żywności w maju 2019 r. Foto: Konkret24 / GUS, zdjęcie w tle: Shutterstock W maju w ujęciu rok do roku najbardziej wzrosły ceny warzyw - o 22,6 proc. Zwraca uwagę też wysoki, blisko o 20 proc., wzrost ceny cukru. GUS wskazuje również na wyższe wzrosty cen w okresie od stycznia do maja tego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. W opublikowanym zestawieniu widoczny jest również wzrost cen mąki (o 9 proc.) i pieczywa (9,8 proc.), a także dynamiczny wzrost cen tych produktów w ostatnich miesiącach. W przypadku mięsa, o ile nie zanotowano znaczącej podwyżki cen mięsa wołowego, zwracają uwagę duże podwyżki cen mięsa wieprzowego - w maju kosztowało 12,1 proc. więcej niż w poprzednim roku. Nie wszystkie produkty podrożały. Aż o 8 proc. mniej zapłaciliśmy w maju za owoce. Ponad 7 proc. mniej trzeba było zapłacić za jaja. Nieznaczny spadek, blisko 1 proc., zanotowano w przypadku cen mleka. click to start video Bio żywność pod lupą Video: tvn24 Warzywa+ Według uśrednionych danych GUS dotyczących cen detalicznych, za kilogram marchwi w maju 2018 r. trzeba było zapłacić 3,1 zł, w maju tego roku - 3,49 zł. Rok temu kilogram buraków kosztował 1,93 zł, w maju 2019 r. był to wydatek 2,31 zł. Ceny cebuli poszły w górę aż o 121 proc. W maju 2018 r. kilogram kosztował 2,06 zł, w maju 2019 r. już 4,55 zł. Według GUS uśrednione ceny ziemniaków wzrosły w maju o 118 proc. w porównaniu do maja 2019 r. W piątek GUS opublikował nowe opracowanie dotyczące cen produktów rolnych. "W skali roku odnotowano znaczący wzrost cen ziemniaków zarówno w skupie (o 38,9 proc.), jak i na targowiskach (o 138,9 proc.)" - można przeczytać w opublikowanym zestawieniu. https://twitter.com/TVN24BiS/status/1142020385103368192 Jak podał GUS, wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych - pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego - nie zmienił się w stosunku do kwietnia 2019 r. Natomiast w skali roku ceny skupu tych produktów wzrosły o niemal 11 proc.

W skali miesiąca na targowiskach ceny większości produktów rolnych wzrosły, z wyjątkiem cen żyta, jęczmienia, owsa i żywca wołowego. Natomiast w skali roku podrożało wszystko, oprócz wołowiny. Sytuacja "może się poprawiać" Według ekspertów w kolejnych tygodniach ceny żywności mają być korzystniejsze dla konsumentów. - Te ceny jeszcze są wyższe, ale dlatego, że mamy początek sezonu - tak 7 czerwca w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 mówiła Paulina Mroziak z portalspozywczy.pl. - Wiosna była trudna pod względem warunków atmosferycznych. Najpierw była susza, później przymrozki, potem deszcze, nawałnice, które spowodowały choroby grzybowe, gdzieniegdzie lokalne podtopienia. Teraz jest bardzo gorąco, co też nie sprzyja wegetacji owoców i warzyw - stwierdziła Mroziak. click to start video Ekspertka o drogich warzywach i owocach Video: tvn24 - Myślę, że będą tanieć, ale nie spodziewajmy się drastycznych spadków. Musimy wziąć pod uwagę, że producenci owoców i warzyw też zmagają się z większymi kosztami. Sadownicy i ogrodnicy zmagają się z wyższymi kosztami paliw. Są wyższe koszty pracy, nawozu, energii elektrycznej - stwierdziła. Na możliwe spadki cen wskazują ekonomiści. - Maj był lokalnym szczytem inflacji, a w najbliższych miesiącach inflacja powinna pozostawać poniżej 2,5 proc. rok do roku, czemu będzie sprzyjać m.in. spodziewany spadek rocznego tempa wzrostu cen paliw - komentował dla Polskiej Agencji Prasowej Adam Antoniak z Banku Pekao. W ocenie cytowanych przez PAP ekspertów Banku PKO BP wzrosty cen żywności prawdopodobnie wyhamują, biorąc pod uwagę tendencje na światowych rynkach żywności. - Mimo tego ceny żywności powinny pozostać jednym z istotnych czynników kształtujących inflację CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - red.) w tym sezonie - podkreślili. W porównaniu z Europą - tanio Opublikowane w czwartek dane Eurostatu dotyczące cen w poszczególnych krajach Europy w 2018 r. wskazują, że w tym okresie Polska pozostawała krajem niskich cen żywności i produktów bezalkoholowych - stanowiły one 69 proc. średniej unijnej. Taniej w Unii Europejskiej było tylko w Rumunii (66 proc. średniej). W Polsce stwierdzono występowanie najniższych cen w kategorii produktów obejmującej mleko, sery i jajka, a także najniższe ceny mięsa (ex aequo z Rumunią). Ceny żywności w UE Foto: PAP Obok Rumunii i Polski najbardziej przyjazne kieszeni konsumenta ceny zanotowano w Bułgarii, na Litwie, w Czechach oraz na Węgrzech. Najdrożej było w Danii, gdzie cena koszyka produktów żywnościowych to 130 proc. średniej unijnej. Wysokie ceny obowiązywały również w Luksemburgu i w Austrii - 125 proc. średniej unijnej, oraz w Irlandii i Finlandii - 120 proc. "W 2018 r. cena porównywalnego koszyka żywności i napojów bezalkoholowych w Unii Europejskiej była dwukrotnie wyższa w najdroższym kraju członkowskim niż w najtańszym" - można przeczytać w opracowaniu Eurostatu. Gdzie znaleźć dane o cenach żywności Uśrednione ceny detaliczne produktów żywnościowych publikowane są co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Na stronie głównej GUSu należy kliknąć w obszar "Dziedzinowe bazy wiedzy", następnie w sekcji "Gospodarka" wybrać "ceny". Z dostępnych bloków tematycznych wybieramy "ceny detaliczne". Aby uzyskać dostęp do bazy danych o aktualizowanych co miesiąc cenach podstawowych produktów, wybieramy "Ceny detaliczne niektórych towarów żywnościowych według województw - miesięcznie". W tabeli możemy wybrać okres, za który chcemy porównać dane. Najnowsze dostępne statystyki dotyczą cen zanotowanych w maju bieżącego roku. Wyszukiwarka umożliwia porównywanie cen występujących w każdym województwie. Możliwe jest jednak wybranie uśrednionych cen dla całego kraju. GUS systematycznie publikuje również opracowane dane o wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych. W zestawieniu opublikowanym 14 czerwca zawarte są dane o cenach obowiązujących w maju bieżącego roku. Dokument zawiera również dane o dynamice zmiana cen żywności.