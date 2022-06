Ziobro: największe w Europie złoża węgla kamiennego są na Lubelszczyźnie. To nieprawda

Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry na Lubelszczyźnie są "największe w Europie potwierdzone złoża węgla kamiennego". Jednak według dostępnych danych wcale nie są największe, nawet w Polsce.

Oparcie energetyki na węglu kamiennym było jednym z tematów rozmowy z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w programie "Polityczne Graffiti" w Polsat News 21 czerwca. Jego partia - Solidarna Polska - już wcześniej opowiadała się za polskim węglem, przekonując, że "Polska dzięki swoim zasobom mogłaby być potęgą pod względem sprzedaży węgla, a Polacy mogliby cieszyć się tanim surowcem", podczas gdy "przez działania Unii Europejskiej musimy zamiast tego węgiel importować". Ziobro podkreślał w wywiadzie w Polsat News, że takie kraje jak Austria i Holandia wracają obecnie do krytykowanej wcześniej energetyki węglowej. Pytany, czy także Polska powinna "na poważnie i na całego" wrócić do węgla, odpowiedział: "Polska powinna wrócić strategicznie do węgla, dlatego że mamy największe zasoby węgla i to nie, jak każdy Polak myśli, na Śląsku - tam też oczywiście i powinniśmy eksploatować, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji to, co jest możliwe i opłacalne ekonomicznie - ale mamy największe w Europie potwierdzone złoża węgla kamiennego, na Lubelszczyźnie. To jest Bogdanka i te okolice".

Czemu węgiel tak zdrożał? "Na rynku węgiel jest, ale mamy wąskie gardła infrastrukturalne" Video: Fakty TVN

Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście złoża w Lubelskim Zagłębiu Węglowym są większe od tych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, a nawet największe w Europie. Większe zasoby są na Górnym Śląsku Dane o wielkości zasobów polskich złóż kopalin publikuje co roku Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Najnowszy raport pokazuje stan na koniec 2020 roku. Według niego złoża węgla kamiennego w Polsce występują w trzech zagłębiach: lubelskim, górnośląskim i dolnośląskim, ale w tym ostatnim nie prowadzi się już wydobycia. Porównując zagłębia lubelskie i górnośląskie, okazuje się, że w Lubelskim Zagłębiu Węglowym na koniec 2020 roku było 11 udokumentowanych złóż węgla kamiennego o łącznych zasobach 12,6 mld ton, natomiast w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym było 145 udokumentowanych złóż węgla kamiennego o łącznych zasobach 51,5 mld ton. Tak więc największe zasoby węgla kamiennego w Polsce nie są na Lubelszczyźnie, tylko na Górnym Śląsku. Co więcej, z 11 złóż na Lubelszczyźnie tylko trzy są zagospodarowane (2,1 mld ton), a ze 145 złóż na Górnym Śląsku zagospodarowanych jest 46 (26,3 mld ton). Tylko na zagospodarowanych złożach prowadzi się wydobycie.

Dane o zasobach węgla kamiennego w Polsce Foto: "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce"/MAP

Górnośląskie zagłębie "największym eksploatowanym w Europie" Skoro lubelskie zasoby węgla kamiennego są mniejsze niż górnośląskie, nie mogą być największe w Europie. O to, czy rzeczywiście w Polsce znajdują się największe złoża w Europie, zapytaliśmy Macieja Młynarczyka z Zakładu Geologii Regionalnej Państwowego Instytutu Geologicznego. Ekspert najpierw przytacza zestawienie krajów z największymi zasobami węgla kamiennego na świecie według stanu na 2018 rok opublikowane przez Mining-technology.com. "Pierwsze miejsce w Europie zajmowały Niemcy. Ich zasoby szacowano na 36,1 mld ton. Drugie miejsce w Europie przypadło Ukrainie – 34,3 mld ton, a trzecie Polsce – 26,4 mld ton" - wymienia Maciej Młynarczyk w odpowiedzi dla Konkret24. "W ciągu ostatnich kilku lat dane dotyczące produkcji i potencjału węgla w Europie uległy znacznym zmianom. Trudno dziś odnieść się do danych ukraińskich, a Niemcy węgla kamiennego już nie wydobywają. W tym gronie Polska jest obecnie największym producentem węgla kamiennego w Europie. Stąd też można przyjąć, że Górnośląskie Zagłębie Węglowe jest obecnie największym eksploatowanym zagłębiem węgla kamiennego w Europie" - stwierdza ekspert. Również naukowcy z uniwersytetów we Wrocławiu i Poznaniu w opublikowanym w 2021 roku artykule "Górnośląskie Zagłębie Węglowe a transformacja energetyczna w Polsce w kontekście pandemii: społeczno-polityczne zróżnicowanie preferencji w polityce energetycznej i środowiskowej" stwierdzili - w oparciu o niemieckie dane z 2017 roku - że "Górnośląskie Zagłębie Węglowe pozostaje największym zagłębiem węglowym w Europie". Odpowiedź ministerstwa i zasoby prognostyczne Konkret24 zapytał ministra Zbigniewa Ziobrę, skąd pochodzą przytoczone przez niego dane. W odpowiedzi Wydział Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdził, że opierano się na bilansach Państwowego Instytutu Geologicznego, z których wynika, że "Lubelskie Zagłębie Węglowe posiada ok. 12,5 mld ton węgla kamiennego, a zdaniem geologów w tym obszarze istnieje możliwość udokumentowania dodatkowych co najmniej 13 mld ton węgla". "To sprawia, że Lubelskie Zagłębie Węglowe jest największym obszarem występowania tego surowca w UE" - powtórzył słowa ministra Ziobry jego resort. Rzeczywiście w opracowaniu "Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r." zapisano, że na Lubelszczyźnie poza 12,5 mld ton w złożach udokumentowanych, jest jeszcze 12,4 mld ton zasobów prognostycznych i 5,9 mld ton zasobów perspektywicznych. Obie wartości to jednak szacunki, a jak zastrzega się już we wstępie do bilansu, informacje o zasobach prognostycznych i perspektywicznych to "wstępne, ogólne, obarczone istotnym błędem szacowania informacje dotyczące możliwości występowania złóż kopalin w określonych rejonach kraju". Jak tłumaczy w przesłanej wiadomości Maciej Młynarczyk z PIG, "zasoby prognostyczne są szacowane na podstawie nielicznych rzadkich wyrobisk lub odsłonięć naturalnych, w których stwierdzono obecność kopalin, a zasoby perspektywiczne są szacowane są na podstawie ogólnych danych geologicznych, interpretacji badań geofizycznych i metodą analogii". Dlatego "ustalenie potencjalnych zasobów prognostycznych obarczone jest mniejszym błędem niż w przypadku zasobów perspektywicznych" - stwierdza ekspert.

Zasoby udokumentowane, prognostyczne i perspektywiczne dla GZW i LZW Foto: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r.