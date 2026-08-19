Polska "16-letni Ukrainiec próbował zabić nożem 12-letnią Polkę". Co się nie zgadza Szymon Rębowski |

Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie o skierowaniu 16-latka podejrzanego o atak na 12-latkę do schroniska dla nieletnich (materiał z 16.11.2023) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Rzeszów

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"16-letni Ukrainiec próbował zabić nożem 12-letnią Polkę" - donosi anonimowe konto na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączone jest nagranie z materiałem "Wydarzeń" w Polsacie. "Zaatakowana w Rzeszowie dwunastolatka wybudzona ze śpiączki. Sprawca zadał jej ciosy ostrym narzędziem w głowę i szyję. Zakrwawione dziecko zostawił na chodniku przed blokiem. Nastolatka trafiła do szpitala. Młody mężczyzna, który może mieć związek ze sprawą, jest już w rękach policji" - zaczyna opowieść prezenterka. W materiale nie pojawiają się żadne daty pozwalające określić, kiedy miało miejsce wydarzenie. Wpis został wyświetlony ponad 100 tysięcy razy.

Wpis z informacją o ataku na 12-letnią Polkę Źródło zdjęcia: x.com

Wpisy z podobnym przekazem i tym samym wideo publikowali kolejni użytkownicy. "W przypadku gdy nasi 'bracia' i cudzoziemcy codziennie dokonujący setek przestępstw - rząd milczy. Gdy Polak broni swojej ziemi, zostaje zatrzymany, a rząd trąbi o mowie nienawiści"; "Robi się coraz bardziej nieprzyjemnie. Ukraiński nastolatek atakuje polska dziewczynkę…" - można przeczytać w opisach. Jeden z wpisów o tej sprawie jest napisany po czesku.

Wpisy powielające przekaz o ataku na 12-letnią Polkę Źródło zdjęcia: x.com

Wpisy z tym samym przekazem udostępnili też politycy - Andrzej Zapałowski, poseł Konfederacji, i Oskar Szafarowicz, polityk PiS, kandydat do Rady m. st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2024 roku.

Wpisy o ataku na 12-letnią dziewczynkę opublikowane przez polityków Źródło zdjęcia: x.com

Film wokół ataku na 12-latkę nagrał też twórca internetowy Kamil Siedlikowski. W swoim materiale za atak na 12-latkę obwinia obecnie rządzących: "Tak dokładnie kończy się szczucie przez premiera i marszałka Sejmu Ukraińców na Polaków. Że potem dziecko czy tam nastolatek próbuje zabić dziecko. (...) Aktualny rząd odpowiada za takie rzeczy. Pokazuje Ukraińcom, że mogą czuć się w Polsce pewnie, a Polacy są obywatelami drugiej kategorii, których można atakować nożem na ulicach" - twierdzi.

W wideo odnosi się też do wieku sprawcy i twierdzi, że ten nie będzie mógł być sądzony jako osoba pełnoletnia: "Tylko problem jest taki, że sprawca nie będzie mógł w Polsce być karany jak osoba pełnoletnia. Bo ma 16 lat. Mógł legalnie usiłować zabójstwo dziewczynki. Jakby ją zabił, to rodzice przeżywaliby piekło do końca życia, a on w wieku 21 lat wyszedłby na wolność". Materiał wywołał ponad 10 000 reakcji i został udostępniony ponad trzy tysiące razy.

Film wokół ataku na 12-letnią dziewczynkę nagrany przez internetowego twórcę Kamila Siedlikowskiego Źródło zdjęcia: Facebook

"Zdegenerowani od dziecka, a my to utrzymujemy"; "Coraz częściej wytępują wiadomości typu: Ukrainiec i nóż"; "Czekaj jeszcze jak zjadą tu weterani wojny z porytą banią"; "Pewnie patrzyła się w sposób wyzywający, prowokujący i z wyższością"; "Na front go, myślę ze da radę"; "Dla przykładu powinnien dostać deport prosto na front. Albo do Rosji"; "@MKierwinski @VasylBodnar (tu oznaczono ministra spraw wewnętrznych i ukraińskiego ambasadora w Warszawie - red.) Kiedy się skończysz szczucie na Polaków. Kiedy Ukraińcy przestaną nas zabijać" - komentują wpis z anonimowego konta na X internauci.

Niektórzy odbiorcy zwracają jednak uwagę na szczegóły tej sprawy: "A to nie jest sprawa z lutego 2025? Niektóre media podawały, że dziewczynka też jest Ukrainką"; "16-letni Ukrainiec (Kyrylo H.) zaatakował nożem 12-letnią Ukrainkę (Anastasię/Anastazję) w Rzeszowie 13 listopada 2023 roku. Sądzono go jak dorosłego i skazano na 11 lat. Autor posta publikuje manipulacje"; "Dziewczynka jest Ukrainką"; "Ukrainiec zaatakował Ukrainkę a nie Polkę. Tak dla jasności :)" - komentują. Pod wpisem posła Konfederacji komentarz zamieścił poseł PiS Jan Kanthak: "swietnie tylko, że ten news jest co najmniej sprzed 3 lat" - napisał.

Komentarz posła PiS Jana Kanthaka Źródło zdjęcia: x.com

Sprawdzamy, kiedy miał miejsce atak na 12-latkę, kim jest ofiara i czy sprawca został skazany.

Ofiara również ma ukraińskie obywatelstwo, sąd skazał sprawcę

Wydarzenia, o których opowiada telewizyjny materiał dołączany do wpisów, faktycznie miały miejsce. Prawie trzy lata temu - 13 listopada 2023 roku, wówczas 16-letni Kyryło H. zaatakował 12-letnią Anastazję i zadał jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę. Dziewczynka przeszła kilka operacji, nie widzi na jedno oko. Sprawę opisywały ogólnopolskie media, w tym tvn24.pl

Poszkodowana i napastnik są obywatelami Ukrainy. Mieszkali w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali. Anastazja była przypadkową ofiarą. "Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się, po uzyskaniu opinii biegłych, żeby H. odpowiadał za swój czyn jak dorosły" – informował w lutym 2025 roku portal tvn24.pl.

W czerwcu 2025 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że Kyryło H. jest winny usiłowania zabójstwa i wymierzył mu za to wyrok 11 lat pozbawienia wolności. Do tej kary wlicza się okres, który nastolatek spędził w areszcie. To oznacza, że ma pozostać za kratami jeszcze przez ponad osiem lat. Dodatkowo sąd orzekł wobec młodego mężczyzny ośmioletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Czas ten będzie liczył się od momentu wyjścia przez H. z więzienia. A także zadośćuczynienie dla pokrzywdzonej w wysokości 60 tysięcy złotych.

Apelację od wyroku sądu I instancji złożył obrońca oskarżonego. 20 kwietnia 2026 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok pierwszej instancji. Wyrok jest więc prawomocny.

Tak więc sprawa, o której opowiada telewizyjny materiał wykorzystywany w udostępnianych przez użytkowników postach, miała miejsce prawie trzy lata temu. Zarówno sprawca, jak i ofiara mają ukraińskie obywatelstwo. Sprawca został prawomocnie skazany i wbrew twierdzeniom niektórych internautów był, pomimo młodego wieku, sądzony jak dorosły.