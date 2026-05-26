Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Będzie "podatek od kaucji za butelki i puszki"? Ministerstwo odpowiada

|
Konkret_nie ruszać Czy kaucja za butelki i puszki będzie opodatkowana?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska: od startu systemu kaucyjnego zebrano ponad 1 mld opakowań
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
Politycy Konfederacji przekonują, że planowane jest wprowadzenie nowego podatku od kaucji za zwrócone butelki i puszki. Czy te doniesienia są prawdziwe? Mamy stanowisko resortu finansów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na początku maja 2026 roku poinformowało, że w ramach systemu kaucyjnego do zwrotu trafiło łącznie miliard puszek i butelek. O zwróconym miliardzie opakowań resort przypomniał także we wpisie na Facebooku 25 maja. Podczas gdy ministerstwo chwali się danymi, w sieci krążą informacje o tym, że rząd miał wprowadzić "podatek od kaucji".

"Nadchodzi podatek od kaucji za zwrócone butelki i puszki?! Fiskus nie odpuści! Odzyskałeś kaucję? A podatek zapłacony?" - napisał 25 maja na X polityk Konfederacji Paweł Usiądek (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do wpisu, który wygenerował ponad 170 tys. wyświetleń, polityk załączył ilustrację (montaż). Widać na niej mężczyznę, stojącego przy automacie do zwrotu opakowań, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

FAŁSZ
Konfederacja alarmuje: "Fiskus nie odpuści!"
Konfederacja alarmuje: "Fiskus nie odpuści!"
Źródło zdjęcia: x.com

Post o takiej samej treści pojawił się następnego dnia na koncie Konfederacji na X. W jego dalszej części czytamy: "Kolejny rozdział absurdu w systemie kaucyjnym. Eksperci podatkowi ostrzegają, że osoby zbierające opakowania kaucyjne są w myśl prawa przedsiębiorcą zobowiązanym do rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli rejestr osób prowadzących działalność gospodarczą - red.) i płacenia składek ZUS", a także, że "sprawa dotyczy zwrotu cudzych butelek".

Doniesienia o rzekomym nowym podatku zaczęli rozpowszechniać anonimowi internauci. "Absurd goni absurd. Podatek od zwróconej kaucji"; "Nowy Podatek za Zbieranie Butelek Kaucyjnych"; "Uśmiechać się brygada, hej! Płać podatek od kaucji za butelki"; "To może zróbmy podatek od podatku..."; "Płacisz kaucję, potem ją odbierasz i płacisz od tego podatek"; "Fiskus idzie po butelki. Państwo chce podatku nawet od kaucji" - czytamy we wpisach zamieszczonych na X i Facebooku.

FAŁSZ
Doniesienia o podatku od zwrotu kaucji krążą po mediach społecznościowych
Doniesienia o podatku od zwrotu kaucji krążą po mediach społecznościowych
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

"A to już o ekologię nie chodzi? Co przeliczyli się? Polacy oddają za dużo butelek i budżet się nie spina?"; "Najpierw Cię pozbawią pracy, domu, zajęcia, a jak zaczniesz zbierać śmieci po innych, by ulżyć sobie w nędzy, to Cię jeszcze dojadą"; "Kolejny bubel stworzony przez ten rząd"; "Kolejny absurd podatek od podatku ..."; "Czy są gdzieś granice absurdu??" - komentowali posty oburzeni internauci. Pojawiły się również komentarze podważające wiarygodność tych doniesień: "Fajny ale clickbait"; "Ręce opadają jak wiele durnoctw można napisać dla zasięgów"; "bzdury".

Sprawdziliśmy, skąd wziął się ten przekaz i czy rząd rzeczywiście planuje wprowadzenie takiego podatku.

Polityk powołał się na opinię eksperta. Czego dotyczyła?

We wpisach Pawła Usiądka i Konfederacji czytamy, że o obowiązku odprowadzania podatku przestrzegają eksperci, choć przywołali opinię tylko jednego. "Piotr Juszczyk z InFaktu mówi wprost: każda transakcja w butelkomacie zostawia ślad cyfrowy, operatorzy prowadzą szczegółową ewidencję. Fiskus ma pełny wgląd" - napisał Usiądek. Polityk powołał się na wypowiedź doradcy podatkowego dla "Faktu" z 24 maja 2026 roku. Z tekstu dowiadujemy się, że Piotr Juszczyk rozróżnia dwie sytuacje - gdy zwracamy własne puszki i butelki oraz gdy zwracamy cudze opakowania. W przypadku pierwszej z nich kaucja jest zwrotem wcześniej zapłaconej kwoty i nie ma tu obowiązku płacenia podatku. Juszczyk stwierdza, że inaczej jest w przypadku oddawania cudzych opakowań. "I tu trzeba uczciwie powiedzieć, taki przychód co do zasady podlega opodatkowaniu. Powstaje bowiem realne przysporzenie majątkowe, a ustawa PIT opodatkowuje wszelkie dochody, których wprost nie zwolniono" - stwierdza doradca podatkowy.

Gdy zbieranie puszek i butelek "ma charakter okazjonalny (...) można je kwalifikować jako przychód z innych źródeł, który rozlicza się rocznie w PIT-36 według skali (12 proc. lub 32 proc.)" - relacjonuje "Fakt". A Juszczyk przypomina, że w Polsce kwota wolna wynosi 30 tys. zł rocznie i dopóki mieszczą się w nie łączne dochody, w tym te z takiego okazjonalnego zbierania puszek i butelek, to podatku nie zapłacimy. Zaznaczył, że formalnie trzeba taki przychód wykazać.

W artykule "Faktu" podkreślono, że regularne i zorganizowane zbieranie butelek - gdy ktoś "wstaje rano, ma swoją 'trasę', uzyskuje kilkaset złotych dziennie" - może zostać uznane za działalność gospodarczą - z obowiązkiem rejestracji firmy, opłacenia składek ZUS-u i rozliczania podatku.

Ogólnopolskie media w kolejnych dniach chętnie cytowały tę opinię. Tymczasem Paweł Usiądek i Konfederacja, powołując się na tekst "Faktu", nagłośnili temat rzekomego nowego podatku od kaucji. Zaznaczmy, że w tekście nie padło takie stwierdzenie, nie napisano nic o planach rządu wprowadzenia takiego podatku, a przedstawiono w nim jedynie opinię eksperta, a nie oficjalne stanowisko rządu (Ministerstwa Finansów).

Ministerstwo dementuje

System kaucyjny w Polsce obowiązuje od 1 października 2025 roku. Ministerstwo Finansów 1 września 2025 roku opublikowało na objaśnienia podatkowe dotyczące tego systemu. Wskazano w nich, że "pobór kaucji na każdym etapie obrotu w łańcuchu dostaw nie jest opodatkowany podatkiem VAT". Od uzyskanej kaucji nie trzeba odprowadzać podatku, co potwierdziło Konkret24 Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "System kaucyjny został zaprojektowany w taki sposób, że zwracający opakowania otrzymuje kaucję za zwrot uprzednio nabytego i opłaconego wraz z kaucją opakowania po napojach. Zwrot kaucji jest więc zwrotem uprzednio wpłaconej kwoty kaucji i nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego" - czytamy w odpowiedzi Departamentu Edukacji i Komunikacji resortu dla Konkret24.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym
Co oddajemy w systemie kaucyjnym

Zapytaliśmy o "podatek od kaucji" Ministerstwo Finansów, odpowiedzialne za kwestię podatków w Polsce. "Ministerstwo Finansów nie pracuje nad nałożeniem podatku na osoby zbierające i oddające nie swoje butelki" - czytamy w odpowiedzi resortu. Tak więc doniesienia o dodatkowej opłacie są bezpodstawne.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
System kaucyjnyPodatekKonfederacjaFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
TVN24
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
TVN24
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
TVN24
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
TVN24
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
TVN24
Doktor Sławosz Uznański przygotowuje się do lotu kosmicznego
Szłapka pytany o "próbę cenzury" Uznańskiego-Wiśniewskiego
TVN24
Deszcz, popada deszcz
Walka niżów z wyżami. Prognoza pogody do końca tygodnia
METEO
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki
Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach
WARSZAWA
Dziki
"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy
WARSZAWA
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
TVN24
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
TVN24
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
TVN24
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
TVN24
Czy mamy wiedzą wszystko?
Nasze mamy "lepsze niż CIA i FBI". Reporter udowodnił, że wiedzą wszystko
TVN24
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Aleksander Miszalski
KO zmieni strategię? "Udałoby się obronić prezydenta"
TVN24
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
TVN24
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
TVN24
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
WARSZAWA
fabryka maszyny produkcja samochody
Zwolnienia w motoryzacji. Co trzecia firma w Polsce planuje redukcje
BIZNES
Ferrari Luce
Ferrari zaprezentowało elektryczne auto. Luce ma przyciągnąć nowych klientów
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
TVN24
STP Kabaty
W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja
WARSZAWA
Wypadek w Wilkowie Polskim
Jechał za szybko, nie opanował auta. Zginął, a trzymiesięczne dziecko w szpitalu
TVN24
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica