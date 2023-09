Większość wniosków o kredyt 2 procent złożyli cudzoziemcy? Sprawdziliśmy

Co to jest bezpieczny kredyt 2 proc.?

Bezpieczny kredyt 2 proc. to rozwiązanie skierowane do osób do 45. roku życia, które nie mają ani nie miały wcześniej własnego mieszkania. Wprowadziły je do oferty m.in. PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank, VeloBank. Bezpieczny kredyt 2 proc. przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat tak, aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.