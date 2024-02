Biejat: Warszawa jednym z najdroższych miast w Europie. Co na to rankingi?

Wszystko wskazuje, że wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat będzie kandydatką Lewicy w wyborach na prezydenta Warszawy. W "Faktach po Faktach" w TVN24 mówiła o drogich mieszkaniach w stolicy. Przekonywała, że Warszawa jest jednym z najdroższych miejsc do życia i mieszkania w Europie. Sprawdziliśmy, co o tym mówią rankingi.

Magdalena Biejat stwierdziła, że Warszawa potrzebuje tego, aby być "bardziej otwarta i równa". "Ogromną bolączką w Warszawie jest to, że nie załatwiliśmy problemu mieszkań. Warszawa jest największym, najbogatszym miastem w Polsce. Miastem, do którego mnóstwo ludzi przyjeżdża, szukając nowego życia. A jednocześnie nie daje ludziom szansy, aby mieć tutaj dach nad głową" - powiedziała polityczka.

Warszawa regularnie wymieniana jest w zestawieniach najdroższych do życia i mieszkania miast w Polsce. Ale czy rzeczywiście jest jednym z najdroższych miejsc w całej Europie? Zajrzeliśmy do kilku rankingów porównujących koszty życia w europejskich metropoliach. W żadnym z nich Warszawa nie jest w czołówce.

Mercer: Warszawa w piątej dziesiątce najdroższych europejskich miast

Sprawdziliśmy najnowsze dostępne dane z trzech popularnych rankingów. Pierwszy z nich to "Cost of Living City Ranking 2023" opublikowany w maju 2023 roku przez firmę konsultingową Mercer. Ranking obejmuje 227 miast z pięciu kontynentów. "Mierzy porównawczy koszt ponad 200 pozycji w każdej lokalizacji, w tym mieszkania, transportu, żywności, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego i rozrywki" - czytamy na stronach firmy. Dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej w marcu 2023 roku.

ECA International: Warszawa poza pierwszą dwudziestką najdroższych europejskich miast

Autorzy zestawienia zauważyli, że 54 proc. europejskich miast awansowało w rankingu, co wynika z wysokiej inflacji. Wpływ miała również wojna w Ukrainie. Jak wskazano, ceny w miejscach, w których osiedlili się ukraińscy uchodźcy, gwałtownie wzrosły zarówno dla cudzoziemców, jak i miejscowych, a najbardziej odczuły to polskie miasta. Odnotowano w nich "kolosalny wzrost cen wynajmu mieszkań od 25 do 50 proc.". Kraków awansował o 23 miejsca w rankingu światowym na 178. pozycję, a Warszawa o 11 miejsc na 158. pozycję. To miejsca w rankingu światowym. Firma nie opublikowała danych o miejscu miast z Polski wśród innnych miast europejskich.