Ukraińska flaga zamiast polskiej w ambasadzie Polski w Oslo? Sprawdzamy

Rzekomy brak polskiej flagi na terenie ambasady RP w stolicy Norwegii i jednocześnie wiszące na budynku barwy Ukrainy wywołały dużo emocji w mediach społecznościowych. Taka sytuacja ma powodować konsternację, czy to na pewno polska placówka dyplomatyczna. Na zdjęciu placówki opublikowanym na Twitterze 24 stycznia przez Piotra Szlachtowicza, dziennikarza internetowej telewizji wRealu24.tv, nie widać polskiej flagi, jedynie ukraińską. "To jest zdjęcie ambasady Polski w Norwegii! Gdyby nie było tablicy informacyjnej, to bym myślał, że to budynek dyplomacji Ukrainy! Cytują Kazika: 'Coście sku....yny uczyniły z tą krainą?'. Mam dość tego banderowskiego zajoba, który pcha nas na samo dno" - obudzał się w ostrych słowach Szlachtowicz (pisownia oryginalna). Zdjęcie wyświetlono 75 tys. razy.